Podría dólar bajar a 19.50

EN EL DINERO / Joel Martínez

en REFORMA

4 min

Aunque el tipo de cambio tiene varios meses respetando lo que en el mercado se llama fair value o valor justo, se están juntando varios factores que van a fortalecer al peso de manera importante en las siguientes semanas.



Considerando el modelo del Instituto Internacional de Finanzas, lo hemos puesto en el rango de 19.80 a 20.10, lo que se ha respetado bastante bien (ver columna En el Dinero del 13 de mayo: "El fair value del dólar: 19.80-20.10 pesos).



Este rango de flotación se ha mantenido de manera casi rigurosa, a pesar de la enorme ola de salida de extranjeros de inversiones en bonos "M".



De acuerdo con datos de Banxico, entre febrero y julio del 2021 el sell off de bonos "M" con tasas en pesos de los extranjeros equivale a 9 mil 978 millones de dólares.



Mes a mes, la salida ha sido de 2 mil 838 millones de dólares en febrero, mil 323 millones en marzo, 225 millones en abril, 793 millones en mayo, 863 millones en junio y 3 mil 239 millones en julio.



Los flujos de salida causaron un gran revuelo en el mercado cambiario entre febrero y marzo, no sólo por los volúmenes altos, sino porque coincidieron con una cuenta externa no muy favorable.



Hubo picos de cotizaciones del tipo de cambio de 20.98 pesos por dólar el 25 de febrero, de 21.58 el 8 de marzo y de 20.98 el 24 de marzo.



Pero ya de abril a julio las salidas coincidieron con una cuenta externa muy favorable y los picos del tipo de cambio han sido muy bajos: 20.31 pesos por dólar el 3 de mayo, 20.73 el 18 de junio y 20.23 el 21 de julio.



Julio fue un mes a destacar por la salida tan alta de extranjeros de los bonos y el poco ruido que le hizo al tipo de cambio.



Es importante poner en contexto este fenómeno.



Esta ola de ventas se debe a que en septiembre de 2020 se anunció que China será incluida en el Índice de Bonos del Gobierno Mundial (WGBI, por sus siglas en inglés), una de las referencias más importante en el mercado de soberanos.



Además, el proceso es en todos los países emergentes, aunque México es el mercado que más tenencias tiene de extranjeros en el mercado de dinero.



Adicionalmente, el peso mexicano es la moneda emergente más líquida.



Sin embargo, la conjunción de factores que han sostenido el rango del fair value están cambiando al menos en dos aspectos torales:



1. Hay un ciclo alcista que según las encuestas levantadas por Banxico y Citibanamex, llevarán la tasa de referencia a 5 por ciento este año y a 5.50 el primer semestre de 2022.



2. El ciclo de ventas de extranjeros para irse a bonos de China no es eterno y estaría cerca de finalizar.



La mayor tasa de referencia de Banxico beneficia al peso haciendo muy atractivo el arbitraje de los extranjeros en el mercado de Cetes.



Los extranjeros contratan un crédito en dólares (la tasa Libor a un mes es de 0.09663 por ciento anual), compran Cetes, los cubren con un forward y "arman un sintético" con rendimiento en dólares por encima del costo del financiamiento.



La relación entre más tasa y fortaleza de la moneda local se ve en Brasil, el ciclo alcista de la Selic ha revaluado al real brasileño 11 por ciento frente al dólar.



Es cierto que el proceso en Brasil ha sido muy violento, pero señala la relación entre ambas variables, lo que aplica para México.



Las mayores tasas de corto plazo en pesos reprime la tenencia de dólares locales (empresas, personas físicas y portafolios), ya que aumenta lo que en el argot financiero llaman "carry". Tener dólares es muy costoso.



El proceso hará "escupir" dólares a muchos locales, aumentando la oferta.



De hecho, en México el mecanismo anti inflacionario de un ciclo alcista de tasas se da fundamentalmente por el efecto en un peso fuerte.



La relación entre la política alcista de tasas del banco central y el circuito del crédito en México es muy baja.



Aunque en el muy corto plazo, el tipo de cambio puede dar pequeños rebotes por anuncios de la Reserva Federal, debemos prepararnos para un precio del dólar más cercano a 19.50 pesos o menos en los siguientes meses.





