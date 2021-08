Ponemos más vacunas diarias que EU.- Gatell

Hora de publicación: 15:28 hrs.

El Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dijo que en la última semana se ha registrado un promedio diario de vacunación de más de 750 mil dosis diarias, que supera el ritmo que en estos momentos tiene Estados Unidos.Al participar en la reunión de seguimiento a la pandemia que la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, sostiene cada 14 días con los Gobernadores, el funcionario dijo que si se toma en cuenta que el País tiene una población mucho menor, la velocidad de aplicación es aún mucho mayor."El promedio diario es arriba de 750 mil dosis por semana, somos de los países que tiene programas de vacunación establecidos, uno de los que más vacunas diarias pone. En este momento, ya desde hace una semana, superamos a Estados Unidos, estamos poniendo más vacunas diarias que Estados Unidos, sin perder de vista que tenemos una población que es tres veces menor a la de Estados Unidos."Si consideramos por el factor poblacional, pues desde luego superamos por mucho a Estados Unidos en la velocidad de aplicación diaria de vacunas", dijo.Estados Unidos, de acuerdo con datos de la Universidad Johns Hopkins, tiene una población de 328 millones de habitantes y ha vacunado completamente a 169.2 millones de personas, con un ritmo que alcanzó, tras la llegada de Joe Biden a la Presidencia, dos millones de dosis aplicadas diariamente.De acuerdo con los datos expuesto por López-Gatell, en el País, con una población de 126 millones de habitantes, 30.2 millones tienen el esquema completo de vacunación.Al realizar una exposición sobre la situación de la pandemia, el subsecretario de Salud consideró que en unas semanas habrá un descenso en la ola de contagios debido a la desaceleración de nuevos casos y a que algunas entidades ya registran descensos."Estas señales tempranas nos llevan a pensar que, en algunas próximas semanas, esto no está escrito en piedra, es imposible que se garantice una fecha precisa, nadie debería pretender hacerlo, pero es posible que en las próximas pocas semanas, quizá dos, quizá tres, empecemos a ver un descenso en la curva nacional", avizoró.Entre las entidades que registran ya un descenso en el número de contagios, señaló, están Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Quintana Roo."Otras están todavía en ascenso, pero en desaceleración; es decir, así como la curva nacional aún incrementan sus casos, pero a una velocidad menor de lo que lo estaban haciendo en las semanas recientes. Algunas en desaceleración: Coahuila, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Oaxaca", añadió.En la misma reunión, la Secretaria de Educación, Delfina Gómez, explicó el protocolo que se va a seguir para el regreso a las aulas el próximo 30 de agosto e hizo referencia a la carta-compromiso que originalmente se iba hacer firmar a los padres de familia y que finalmente fue retirada debido a la críticas que generó."Lo que se hacía en ese documento era, precisamente, decirles a los compañeros padres de familia que checaran esos pasos (del filtro sanitario); sin embargo, al ver todo lo que generó, efectivamente, se toma la decisión de quitarla, no se va a tomar como un requisito para que no se preste a una falta de confianza o una preocupación en los padres", indicó.