¿Por qué EU difunde falacias sobre el COVID-19?

05 min 00 seg

Por Zhong Sheng*, Diario del Pueblo

Hora de publicación: 19:20 hrs.

Fabricar, difundir falacias y manipular a los medios de comunicación para que promocionen las llamadas "pruebas" de "presunción de culpabilidad" es una práctica común a la que apela la Casa Blanca para calumniar, empañar y oprimir a otros países.El impacto de los "actos de dos hombres", escenificados por Washington y medios de comunicación, incluida la mentira del "detergente en polvo" que desencadenó la guerra de Irak y el falso video de "Cascos Blancos" que inició la crisis en Siria, todavía persisten hoy en día, convirtiéndose en una afrenta para Estados Unidos. Esa mancha le recuerda al mundo lo peligrosa que es la hegemonía estadounidense.Hoy, ese mismo país emplea una vez más el mismo truco de siempre, pero en esta ocasión dentro del serio y científico tema del rastreo del origen del COVID-19. Estados Unidos trata de ensuciar el sendero y contener el desarrollo de China mediante la demonización y estigmatización.¿Está planeando Washington fabricar otro "detergente en polvo" o falsificar nuevos vídeos de "Cascos Blancos"? Si es así, entonces el fracaso de Washington en el control de la pandemia no cambiará, y lo único que exhibirá será su inútil subestimación de la resolución, fuerza de voluntad y capacidad chinas para salvaguardar sus intereses y lograr la gran revitalización de la nación china.En lugar de encontrar una manera de vencer al coronavirus, en el último año la Casa Blanca nunca ha dejado de fabricar y propagar el virus político para lograr su interés propio y contener el desarrollo de China.Al llamar al COVID-19 el "virus chino", la Casa Blanca instigó a los funcionarios estadounidenses a culpar a China. Incluso hubo un documento de estrategia de 57 páginas que enseñó a los políticos estadounidenses a calumniar a China utilizando la pandemia.El gobierno estadounidense hizo bombos de la llamada "teoría de fugas de laboratorio" y lanzó una notoria operación de inteligencia para forzar la "fuga de laboratorio" en China. También recurrió al "terrorismo de origen" y coacción a la OMS y a algunos científicos para que renunciaran a la objetividad. Como resultado, la segunda etapa del trabajo de rastreo de origen se está desviando de los principios basados en la ciencia.Estados Unidos, haciendo todo lo posible por crear y difundir mentiras, simplemente está pisoteando la civilización humana y las normas que rigen las relaciones internacionales.En el último año, en EEUU se han contabilizado más de 35 millones de contagios y más de 20 mil muertes. El país parece estar atrapado en un ciclo de "deterioro - alivio - deterioro", lo que explica que fabricar injurias no solo perjudicará a los demás, sino también a sus propios ciudadanos.La OMS destacó en febrero del año pasado la importancia de luchar contra la infodemia (epidemia de noticias falsas) y señaló que los rumores dañarían los esfuerzos globales en la lucha contra el COVID-19. También estableció una junta directiva para la lucha contra la infodemia.The Lancet publicó una declaración conjunta de 27 científicos de alto nivel en salud pública, expresando una fuerte condena a las teorías conspirativas sobre COVID-19. "Las teorías de la conspiración no hacen más que crear miedo, rumores y activar prejuicios que ponen en peligro nuestra colaboración global en la lucha contra este virus", destaca el comunicado.Este último año, el virus político fabricado por Washington se ha convertido en un enemigo público del mundo. Alentado por fabricados rumores, el odio asiático comenzó en el país norteño y otras zonas del mundo, generando un número creciente de crímenes de odio cometidos contra personas asiáticas o de origen asiático. Además, debido a la coerción estadounidense no se está avanzando con base en principios científicos el trabajo en el rastreo del origen del virus. Tampoco ayuda en cuanto a profesionalismo u objetividad.Peter Daszak, miembro de un equipo de expertos de la OMS enviado a China para el rastreo de orígenes de COVID-19, considera que China es víctima de la llamada "teoría de fugas de laboratorio". La revista Nature subrayó que el tono de Estados Unidos sobre la llamada "teoría de fugas de laboratorio" es inquietante, y algunos comentarios tóxicos podrían frustrar los esfuerzos para estudiar los orígenes del virus.Las mentiras son siempre embustes y pueden fácilmente ser destrozadas por los hechos concretos. En la primera etapa de la labor de rastreo del origen, China respaldó los principios de apertura, transparencia, ciencia y cooperación, e hizo todo lo posible por apoyar al equipo de expertos de la OMS, integrado por científicos de múltiples países y organizar y coordinar los departamentos pertinentes. Los expertos fueron a todos los lugares que querían visitar, y conocieron a todas las personas que querían conocer.China tiene pruebas suficientes que indican que el Instituto de Virología de Wuhan nunca ha realizado experimentos gananciales sobre el coronavirus, ni ha fabricado artificialmente este virus. Además, ningún miembro del personal o estudiante de posgrado del instituto ha contraído COVID-19, y no hay rastros de modificación del virus, lo que descarta totalmente la teoría de que fue hecho por el hombre.Debido a estas obviedades y la confianza depositada, China no aceptará las labores de rastreo de origen en su segunda fase que no respetan el sentido común y la ciencia y tienen como objetivo desacreditar a China, antes de que se lleve a cabo la investigación en EEUU, donde la pandemia actual es más grave y deja muchas dudas sin responder al mundo.Estados Unidos fabricó agravios sobre la pandemia para calumniar a China sencillamente porque algunos estadounidenses no están dispuestos a aceptar una China robusta y en crecimiento. Sus prácticas demostraron una vez más lo hegemónico que es EEUU y refleja la ignorancia de esta nación por la tendencia de desarrollo mundial.Parece que Washington ha olvidado que se enfrenta a la segunda economía más grande del mundo, resuelta y competente a la hora de salvaguardar la soberanía nacional y la integridad territorial. China está comprometida con la construcción de una comunidad de futuro compartido para toda la humanidad y la entrega de nuevas oportunidades para el mundo desde su propio desarrollo.Hasta la fecha, casi 60 países han enviado cartas a la OMS en reconocimiento de la conclusión alcanzada en la primera fase de rastreo de origen y oponiéndose a la politización del trabajo de rastreo de origen. Además, hace pocos días más de 12 millones de chinos han firmado una petición en línea donde solicitan a la OMS que inicie una investigación de rastreo de origen en el propio Estados Unidos."Puedes engañar algunas veces a todos, y a algunas personas todo el tiempo. Lo que no puedes es engañar a todos durante todo el tiempo".Los rumores fabricados y difundidos por Estados Unidos no podrán cegar al pueblo ni eclipsar los hechos y están destinados al fracaso.*Zhong Sheng es un seudónimo que utiliza el Diario del Pueblo para expresar sus puntos de vista sobre política exterior y asuntos internacionales relacionados con China.