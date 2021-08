¿Prestas servicios por app? Paga menos impuestos

02 min 00 seg

Estephany de la Cruz

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Si prestas un servicio por medio de alguna plataforma y ganas menos de 300 mil pesos por año puedes trabajar en la formalidad y pagar menos impuestos.Las personas físicas con actividad empresarial que prestan servicios mediante plataformas tecnológicas tienen como opción un esquema que facilita y disminuye -alrededor del 9 por ciento- el costo del cumplimiento de las obligaciones fiscales.Esto se debe a que las plataformas pueden retener el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el IVA en carácter de pago definitivo y sean quienes lo enteren al Servicio de Administración Tributaria (SAT), detalló Marco Antonio Mendoza, socio director de la firma Mendoza & Sandoval abogados."Sí tú en el año no ganas más de 300 mil pesos (...) tú vas a pagar vía lo que te retenga la plataforma y ahora la ley impone la obligación a Uber, por ejemplo, de que retenga el uno por ciento del valor del servicio como pago de ISR", explicó.Además de que la retención del IVA, que se cobra al usuario es de 16 por ciento, pero a la persona que presta el servicio se le retiene 50 por ciento, es decir, 8 por ciento, añadió."Con esto la ley obliga que si perciben ingresos por plataformas, se tiene que dar un aviso de ejercicio de opción (...) (es) darte de alta de ese régimen, el régimen de personas físicas que reciben ingresos a través de plataformas de intermediación".Indicó que esto es una buena oportunidad para que las personas que trabajen en algún servicio puedan formalizarse por medio de estas aplicaciones de intermediación.De acuerdo con el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, estos 300 mil pesos deben incluir sueldos e intereses y una vez que pasas esa cifra no se puede volver a ingresar a este régimen."Si tienes estos 300 mil pesos pero que sumados con tu ingreso por asalariado o por intereses no excedes los 300 mil pesos, puedes seguir usando este retención definitiva, pero si exceden en este conjunto tienes que presentar la declaración anual, como normalmente se hace", agregó Sergio Flores, presidente del Colegio.