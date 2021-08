Prevé CEPAL crecimiento menor a 5% en IED este año

02 min 30 seg

Reuters

Hora de publicación: 10:20 hrs.

El crecimiento en la entrada de inversiones extranjeras a América Latina y el Caribe no llegaría a un 5 por ciento este año debido al impacto provocado por la crisis del año pasado provocada por la pandemia de coronavirus, dijo este jueves la CEPAL en un informe.La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) dijo a inicios de julio que la región no logrará en 2021 recuperar el nivel de Producto Interno Bruto (PIB) que tenía en 2019."En un escenario de este tipo es bastante difícil pensar que las entradas de IED (Inversión Extranjera Directa) hacia la región tengan un incremento superior al 5 por ciento", contempla el documento.En 2020, ingresaron 105 mil 480 millones de dólares a la región por concepto de inversión extranjera directa (IED), lo que representa unos 56 mil millones menos que en 2019.El organismo dependiente de Naciones Unidas señaló que la recuperación económica regional será parcial y además algunos países se están "reprimarizando" para impulsar su economía con lo que "se estaría retomando un modelo económico que no ha sido capaz de garantizar un aumento sostenido del PIB y de la productividad a lo largo del tiempo".Además destacó que en América Latina y el Caribe los anuncios de proyectos de IED mostraron una recuperación entre septiembre de 2020 y febrero de 2021, pero desde entonces y hasta mayo 2021 se observa una nueva caída del valor de los anuncios.Por otra parte, al CEPAL dijo que el desempeño de las inversiones hacia la región en 2020 representaron su valor más bajo en la última década, y el descenso interanual se compara al 2009, cuando las entradas se redujeron un 37.1 por ciento, producto de la crisis financiera internacional.Solamente Bahamas, Barbados, Ecuador, Paraguay y México recibieron más capital extranjero en términos interanuales.En 2020 se constató un menor interés de las empresas extranjeras por adquirir o invertir en empresas ya existentes, así como por anunciar nuevas inversiones."La crisis provocada por la pandemia, además de profundizar la tendencia a la baja de las fusiones y adquisiciones, tuvo un fuerte efecto en los anuncios de nuevas inversiones"Las inversiones más afectadas fueron las dirigidas al sector de los recursos naturales, que se redujeron un 47.9 por ciento con respecto a 2019.