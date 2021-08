Previo a informe dice AMLO: 'hechos, no palabras'

Claudia Guerrero

El Presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó un total de 10 spots que serán transmitidos en radio, televisión y redes sociales con motivo de su Tercer Informe de Gobierno, a realizarse el primero de septiembre.Con el eslogan "Hechos, no palabras", el Mandatario federal presume lo que, a su juicio, son los principales logros de su Administración, como la creación de la empresa Gas Bienestar y de la Guardia Nacional, la construcción del Aeropuerto en Santa Lucía, las medidas de austeridad y la recuperación económica."Dijimos que no iban a aumentar los impuestos ni el precio de los combustibles y cumplimos, no ha habido gasolinazos. El precio de la gasolina, del diesel, de la luz, no ha aumentado por encima de la inflación y el incremento del gas ya se está corrigiendo, porque se establecieron precios máximos y porque ya viene Gas Bienestar. Hechos, no palabras", se escucha en una de las grabaciones que ya fueron pautadas por RTC.En los spots, grabados en Palacio Nacional, López Obrador aborda temas como seguridad, libertad de expresión, obras, recuperación económica, jóvenes, economía social, campo, austeridad y la Cuarta Transformación.A pesar de los índices de violencia que vive el País y de que el número de homicidios diarios se ha incrementado, en comparación con otros sexenios, el Jefe del Ejecutivo da su propio balance en materia de seguridad."Dijimos que íbamos a crear la Guardia Nacional y cumplimos. Esta nueva institución cuenta con 100 mil elementos, se han construido 182 cuarteles y con el apoyo de las secretarías de la Defensa y de Marina, estamos bajando la incidencia delictiva, el robo de vehículos, los homicidios, el secuestro, estamos trabajando todos los días para garantizar la paz y la tranquilidad. Hechos, no palabras", señala.En otro promocional, donde aborda su relación con los medios de comunicación, sostiene que ha cumplido con su promesa de respetar la libertad de expresión, a pesar de que ha sido insultado."Dijimos que íbamos a respetar la liberad de expresión y cumplimos. Ningún periodista es perseguido, censurado, hasta se insulta al Presidente, pero no hay represión, ya no hay moches porque el presupuesto va al pueblo, pero hay libertades, se garantiza el derecho a disentir", expresa.En un spot sobre las obras emblemáticas de la 4T, refiere que se han iniciado proyectos que hoy generan 200 mil empleos."Dijimos que íbamos a construir grandes obras en beneficio del pueblo, sin contratar deuda, evitando la corrupción, cumplimos. Ahí está la construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas, las obras en el Istmo de Tehuantepec, que en su conjunto están generando 200 mil empleos", señala.López Obrador también aprovechó para recordar que, en el último año del priista Enrique Peña Nieto, la Presidencia gastó 3 mil 600 millones de pesos, mientras que, durante su gestión, la cantidad se ha reducido a una sexta parte.En materia de economía, asegura que se cumplió su pronóstico de que el País podía "salir pronto" de la crisis generada por la pandemia de Covid-19."Ya se recuperaron el 80 por ciento de los empleos perdidos, no nos endeudamos, no ha habido devaluación, como no sucedía en 50 años. Las reservas del Banco de México crecieron en 20 mil millones de dólares y el crecimiento económico, este año, va a ser del 6 por ciento", agregó.