Promete AMLO pagos a trabajadores afectados en Colima

01 min 30 seg

Antonio Baranda

Pide Peralta apoyo del Presidente

Hora de publicación: 10:56 hrs.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a apoyar al Gobierno de Colima para que se pague a los trabajadores y pensionados afectados por la quiebra financiera del Estado."Vamos a atender los problemas actuales, eso que se está viviendo ahora de que no hay recursos para pagar la nómina de los trabajadores al servicio del Gobierno. Vamos a hablar con el Gobernador actual y también con la Gobernadora electa. La Federación va a ayudar para que se les pague a los trabajadores. Quiero nada más aclarar de que no le hemos dejado de entregar los fondos al Gobierno del Estado."Se trata de resolver el problema y sobre todo el pago a los trabajadores, porque el salario -de acuerdo con la Constitución- no se debe de retener a nadie. El salario, además, es sagrado, es con lo que vive la gente; entonces vamos a que ya en la próxima quincena se regularice el pago de la nómina", prometió López Obrador en conferencia.Previamente, al llegar a la Unidad Deportiva Morelos de esta ciudad para encabezar un evento sobre programas del bienestar, el Mandatario fue abordado por decenas de afectados con pancartas en mano.Entre gritos de "fuera Nacho", se acercó a la ventanilla de su camioneta Martín Suárez Castañeda, secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado de Colima, por lo que López Obrador bajó su ventanilla.El dirigente sindical le pidió su intervención y le entregó un documento.-¿Desde cuándo no les pagan?, le preguntó López Obrador sin cubrebocas.-Desde la segunda de junio. No hay dinero, le respondió Suárez.-Ahorita lo voy a ver... se les va pagar, nada más que yo no quiero mandar el dinero y que no les llegue", le dijo el Mandatario federal antes de entrar al evento.En el exterior de la Unidad Deportiva, decenas de trabajadores y jubilados del Estado protestaron contra el Gobernador Ignacio Peralta por la falta de pagos y la quiebra financiera de la entidad.Suárez Castañeda anunció que el Sindicato interpondrá recursos penales y administrativos contra el Gobernador Peralta, pues hay alrededor de 12 mil personas afectadas."No se tienen recursos suficientes para el pago de los siguientes tres meses; está prácticamente en quiebra financiera el Gobierno del Estado de Colima", alertó en entrevista."Colateralmente pudiera impactar a los trabajadores de la Universidad de Colima si esto continúa lo siguientes meses".Ante el Presidente Andrés Manuel López Obrador, el Gobernador de Colima, Ignacio Peralta, pidió el apoyo de la Federación para superar las dificultades financieras y de seguridad por las que atraviesa la entidad."Nuestra entidad contribuye por mucho a la economía nacional, (...) pero Colima también enfrenta numerosas dificultades en lo interno, las cuales se expresan en lo financiero y en materia de seguridad principalmente", expresó."Son dificultades estructurales que resultan muy difíciles de superar y, para lograrlo, se requiere del soporte que sólo pueden brindar las instancias federales".Al tiempo que decenas de trabajadores y pensionados protestaban afuera del evento, Peralta afirmó que "lamentablemente" los estragos de la pandemia, las deudas heredadas y el gasto en salud han complicado las finanzas estatales.Peralta aseveró, pese a la quiebra de las finanzas estatales, que su Gobierno se ha conducido con "gran cuidado" y mucha disciplina en las decisiones administrativas.Incluso, presumió que Colima ha contribuido con las instituciones federales, por ejemplo, con la donación de terrenos a la Guardia Nacional y el apoyo integral para la nueva zona militar en el Estado."Además, hemos tomado decisiones difíciles con tal de no heredar créditos quirografarios a la nueva Administración y así cumplir con la normatividad federal en la materia", aseveró en presencia de la Gobernadora electa, Indira Vizcaíno."Los colimenses nos inscribimos en el ideal y en una convivencia social civilizada y respetuosa inscrita en los valores de la paz y la estabilidad. Para mantenernos ahí requerimos de su apoyo señor Presidente, los colimenses sabemos que contamos con usted".Esta semana, Peralta viajó a la Ciudad de México para sostener reuniones con funcionarios federales, entre ellos la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, con la intención de allegarse de recursos federales extraordinarios para el cierre de su Administración.