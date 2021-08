Prometen liberación de mujeres inocentes

01 min 30 seg

Amallely Morales

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Tras la liberación de María Isabel San Agustín, quien estuvo encarcelada 10 años por un secuestro que no cometió, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, reconoció que hay más mujeres en situaciones similares y prometió que su Administración trabajará en estos casos."Me comuniqué con ella, la busqué, hablamos, estaba muy contenta y agradecida. Y quedé que, en el momento que lo considere oportuno, vernos para platicar justamente de lo que ella vivió en reclusión, de las condiciones en las que están las personas privadas de la libertad, en particular las mujeres."Y ahora que estamos haciendo este cambio del Sistema (penitenciario) de la Secretaría de Gobierno a la Secretaría de Seguridad Pública, que sea para bien", indicó.Agregó que el propósito es mejorar las condiciones de quienes están privados de la libertad y que ya no permanezcan en la cárcel personas inocentes."Estamos trabajando en otros donde hubo tortura. Estamos viendo todas las posibilidades de un decreto emitido por mi persona o el propio trabajo que está haciendo la Fiscalía, en donde pueda haber desistimiento dadas las condiciones", detalló.Recordó que, en el caso de María Isabel, las víctimas del secuestro que se le imputaba ni siquiera la reconocían como su secuestradora, una irregularidad similar en 150 personas que fueron liberadas en 2020.