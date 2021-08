Protestan en Zócalo por encarcelamiento de diputado electo

Las personas inconformes muestran cartulinas con leyendas como "México no merece presos políticos, libertad", "Justicia para Rogelio" y "No más abusos de poder". Foto: Antonio Baranda

02 min 30 seg

Antonio Baranda

Hora de publicación: 09:18 hrs.

Familiares y amigos del diputado federal electo, Rogelio Franco Castán, protestaron en las inmediaciones de Palacio Nacional por el encarcelamiento del perredista en Veracruz.Franco Castán está privado de su libertad en el penal La Toma, Municipio de Amatlán de los Reyes, por el delito de ultrajes a la autoridad.Las personas inconformes mostraron cartulinas con leyendas como "México no merece presos políticos, libertad", "Justicia para Rogelio" y "No más abusos de poder".Mina Viviana y Luisa Fernanda Franco, hijas del político, entregaron un escrito dirigido al Presidente Andrés Manuel López Obrador en el que denuncian una persecución del Gobierno estatal."Existe una persecución política en contra de nuestro padre por el Gobierno de Veracruz y se utilizan los órganos de preocupación de justicia para fabricar de manera reiterada delitos", se lee en la misiva."Y tenerlo de manera ilegal privado de su libertad, nuestro padre es diputado federal electo del PRD y deberá tomar protesta el 1 de septiembre".La carta también fue dirigida al Consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero.En caso de continuar preso, el perredista no podrá protestar como diputado federal al inicio de la 65 Legislatura, por lo que perdería su curul.Las hijas de Castán acusaron que el juicio contra su padre ha estado plagado de vicios e irregularidades, por lo que piden la intervención federal.Argumentaron, por ejemplo, que al momento de su captura contaba con una suspensión de amparo a su favor, a pesar de lo cual fue detenido "arbitrariamente".Indicaron que el delito que le imputan (ultrajes a la autoridad ) fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Amparo en revisión 2255/2015."Pero que en el Estado de Veracruz fue reformado el 11 de marzo; es decir, dos días antes de su detención, pese a que en otros Estados de la República también ha sido declarado inconstitucional", añade el escrito."La justicia no debe usarse para violentar derechos. Sr. Presidente: usted ha dicho que no hay presos políticos en el País. En Veracruz sí los hay. Rogelio Franco Castán es preso político".Pidieron observar "todas las violaciones" a los derechos humanos, así como la "manipulación" que se hace a la ley en Veracruz por parte la Fiscalía estatal y el Poder judicial local."Buscan a toda costa que no pueda tomar protesta como diputado federal electo por la ciudadanía violando gravemente sus derechos político-electorales", agrega.