Protestan migrantes en Tapachula

01 min 00 seg

César Martínez

Hora de publicación: 16:11 hrs.

Un grupo de migrantes protestó por calles de Tapachula, Chiapas, donde reprochó la falta de celeridad en los procesos regulatorios.La manifestación fue principalmente de haitianos, aunque también participaron algunos centroamericanos."Migración no más abusos con nosotros, no queremos quedarnos solo aquí en Tapachula", decía una cartulina que portaron."Hay migrantes que están durmiendo en la calle, no hay trabajo para ellos, los tapachultecos se sienten cansados de los migrantes", se leía en otra.La manifestación llegó a las afueras de las oficinas del Instituto Nacional de Migración (INM), que fueron resguardadas por elementos de la Guardia Nacional.La mayoría de los migrantes exigieron un documento que les permita circular por el País, pues pretenden llegar a Estados Unidos.El activista Wilner Metelus respaldó la manifestación de sus compatriotas."Respaldamos la protesta de migrantes haitianos en Tapachula, Chiapas. Exigimos su regularización y liberación de migrantes haitianos encarcelados", escribió en sus redes.Desde hace varios meses, en Tapachula se han concentrado miles de migrantes, principalmente haitianos y de Centroamérica.