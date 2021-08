Proyectan emisión récord de bonos latinoamericanos

04 min 30 seg

Bloomberg

Mercado primario

Mercado secundario

Economía

Hora de publicación: 13:40 hrs.

La emisión de bonos soberanos y corporativos latinoamericanos en los mercados internacionales de deuda potencialmente podrían llegar a un récord de 175 mil millones de dólares a finales del año, siempre y cuando los mercados de crédito se mantengan estables y los costos de endeudamiento sigan siendo atractivos, según HSBC Holdings Plc."La emisión en septiembre podría ser bastante sustancial en las primeras dos o tres semanas y observar luego una ola de prefinanciamiento en el cuarto trimestre", dijo Alexei Remizov, jefe de mercados de capital de deuda de América Latina en HSBC, en una entrevista realizada el jueves por Zoom.Remizov indicó que la emisión estará dominada por naciones con déficits significativos que buscan prefinanciar hacia el final del año. Cuatro o cinco bonos soberanos podrían reunir hasta 20 mil millones de dólares en tales acuerdos."A medida que nos acercamos a un posible ciclo de ajuste de la Fed, muchos emisores, soberanos en particular, no querrán dejarlo al azar y probablemente querrán prefinanciar", agregó.Gobiernos y empresas de la región han pedido prestados alrededor de 101 mil 700 millones de dólares en lo que va del año, excluyendo las emisiones locales, según datos compilados por Bloomberg.La proyección de Remizov de 175 mil millones de dólares para fin de año haría de 2021 el año más activo registrado, superando el récord de 2017 de alrededor de 160 mil 900 millones, de acuerdo a los datos de Bloomberg.HSBC ha participado en aproximadamente el 6 por ciento de las ventas de este año, lo que lo convierte en el séptimo suscriptor más grande de la región, según las clasificaciones de Bloomberg.Remizov espera que probablemente se observe más actividad de endeudamiento del sector de los metales y la minería, principalmente para la gestión de pasivos. Prevé más acuerdos de deuda para financiar fusiones y adquisiciones después de que MC Brazil Downstream Trading colocara mil 800 millones de dólares en bonos de grado especulativo el mes pasado. HSBC ayudó a gestionar la emisión.El ejecutivo agregó que el sector financiero también podría generar más acuerdos en medio del crecimiento crediticio en la región y el enfoque en ASG (ambiental, social y de gobernanza corporativa) también continuará impulsando las ventas."Los bonos temáticos están adquiriendo prioridad e independientemente de si la variante delta complica o no las perspectivas de crecimiento, hay mucha dislocación social, una mayor desigualdad de ingresos y una necesidad de más recursos dedicados", aseveró Remizov y agregó que "los mercados emergentes también están particularmente limitados en términos de capacidad de expansión fiscal, por lo tanto, el sector privado continuará destinando cada vez más recursos a las necesidades sociales".HSBC todavía proyecta que el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años alcanzará un uno por ciento para fin de año y esto "implicaría costos de endeudamiento atractivos sostenidos".Las ventas de bonos corporativos prácticamente han desaparecido del mercado chileno ante las persistentes tensiones políticas por la redacción de una nueva Constitución y unas elecciones presidenciales que podrían consolidar un vuelco hacia la izquierda.La Secretaría de Hacienda (SHCP) intercambiará bonos del Gobierno para extender los vencimientos a través de una subasta de Banxico, según un anuncio en línea.Mientras la provincia más grande de Argentina busca reestructurar su deuda en default, los inversionistas que vivieron una saga similar con el Gobierno federal hace un año podrían encontrarse con una sensación de déjà vu.Los bonos de El Salvador cayeron después de que el Gobierno propusiera más de 200 cambios a la Constitución, incluida una extensión de los mandatos presidenciales.Por su parte, Amherst Pierpont mantiene una baja ponderación de los bonos del país, a pesar de que algunos rendimientos alcanzan un "territorio de dos dígitos", mientras espera claridad sobre el programa de financiamiento del Gobierno, escribió el miércoles en una nota Siobhan Morden, directora de renta fija para América Latina.Credicorp eliminó de su cartera de crédito de alto rendimiento los bonos al 2027 de Inkia Energy para reducir la exposición en Perú y agregó bonos de JBS al 2032, debido a su fuerte impulso de ganancias y la posible compresión de los diferenciales, según una nota escrita por los analistas Josefina Valdivia, Cynthia Huaccha y Alejandro Toth.El Banco de México elevó los costos de endeudamiento por segunda reunión consecutiva este jueves, en tanto que los aumentos de precios al consumidor, obstinadamente elevados y por encima del objetivo, están elevando las expectativas de inflación para este año y el próximo.La recuperación de Brasil se aceleró en junio, según el principal indicador de actividad del banco central, al tiempo que la mayor economía de América Latina reabre a medida que avanza la campaña de vacunación.La inflación en Argentina se desaceleró por cuarto mes consecutivo en julio, a medida que el Gobierno reforzó su control sobre la depreciación diaria del peso.