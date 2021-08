Puedes meter 100 más.- Suazo a Funes Mori

Jesús Carvajal

Hora de publicación: 15:15 hrs.

En una charla que tuvo con Rogelio Funes Mori, el chileno Humberto Suazo no sólo felicitó al "Mellizo" por desbancarlo como el máximo anotador de rayados, sino que le hizo ver que puede meter hasta cien más.Conectados a través de la aplicación Zoom convocados por Rayados, los máximos romperredes en la historia del Monterrey intercambiaron elogios luego de que el sábado pasado Funes Mori rompiera el empate que tenía con el chileno en 121 goles."Qué bueno que estés disfrutando, a lo mejor aún no le tomas el peso de la historia tan grande que has hecho. Tu estás joven, estás en su tu mejor momento, y nombre, puedes hacer cien goles más todavía", dijo el "Chupete"."La verdad que me siento muy halagado que me comparen contigo, por la trayectoria que tienes tú y estar ahí en la historia y como dices tú, cada quien hizo su historia", le contestó el "Mellizo".Actualmente, Suazo juega en Chile para el equipo La Serena y desde allá hizo el enlace.Le dijo al "Mellizo" que se sentía muy orgulloso de él y que hizo emocionarse a su hijo mayor André, quien estuvo en el Estadio BBVA el sábado pasado cuando impuso el nuevo récord."Yo creo que la gente tiene que valorar un poco más lo que uno hace porque pasas por momentos complicados, uno a veces como delantero a veces no hace goles", añadió el chileno."Pero la verdad que yo personalmente y nuestra familia nos sentimos muy orgullosos primero por lo que fue mi historia en el club, por lo que es tu historia, lo que has ayudado al club junto a tus compañeros a seguir marcando historias y algo muy importante te da tranquilidad después de estar pasando algo espectacular y y nosotros como aficionados hoy en día tenemos que disfrutar".Funes Mori le agradeció los momentos y mensajes que le enviaba cuando no metía gol o cuando pasó por una situación familiar difícil al sufrir un robo en su casa."Te agradezco mucho por tus palabras y a seguir haciendo historia", le dijo el argentino naturalizado mexicano.