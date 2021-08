PuntoG

TIRAN 'NETAS' CONTRA MAKI



Tras entrar como sustituta de Paola Rojas a "Netas Divinas", Maki Moguilevsky, la ex de Juan Soler, se volvió la manzana de la discordia en la emisión y ha generado una avalancha de comentarios negativos porque interrumpe a sus compañeras, es arrogante y opina de lo que no sabe. Nos dice fuente confiable que Daniela Magún, Consuelo Duval y Natalia Téllez ya se quejaron con el alto mando. A ver qué pasa.







¿ACABARÁN CONSULTAS DE CÁNDIDO PÉREZ?



En los pasillos de la televisora de San Ángel se dice que debido a la polémica de Arath de la Torre y los Voladores de Papantla, la nueva versión de "Dr. Cándido Pérez" no fue del agrado de los televidentes y que saldrá del aire... ¿Será?







SE NIEGA TELCH A TELENOVELAS



Ari Telch prefiere continuar con obras de teatro, aportando buenos mensajes por medio de sus propias producciones, ya que a estas alturas las telenovelas que están realizando no le parecen lo suficientemente buenas como las que en su momento hizo. Mejor, sabemos, se esperará a ser contemplado en un proyecto que valga la pena y no aceptar por aceptar cualquier cosa. ¡Órale!







RETOMA REACTOR SUS VOCES DE CASA



Tras año y medio de pandemia, algunas cosas empiezan a regresar a lo que eran antes... y ese es el caso de la estación de radio Reactor 105.7. La emisora cambiaba su programación semanalmente para que los locutores fueran apenas un día y no se cruzaran, pero a partir de la próxima semana regresarán a algunos horarios fijos. La radio hablada se niega a morir.





