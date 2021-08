'Que volteen a ver al último eslabón'

02 min 00 seg

Iris Velázquez

'Es el negocio familiar'

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Repartidores y piperos, quienes se autonombraron el eslabón más bajo del gremio gasero, aguardaron más de siete horas al exterior de las compañías para las que trabajan, en espera de una respuesta favorable.Manuel, de 48 años, conduce una pipa desde hace más de 15 años. Aunque asumió que fue un día perdido, se unió al paro al considerar que los nuevos precios equivaldrían a no trabajar.Explicó que ellos deben pagar la póliza del seguro de sus unidades, además de que las compañías no les proporcionan uniformes, por lo que tienen que salir de sus bolsillos. La gasolina, el mantenimiento y las reparaciones también corren por su cuenta."Es que, por más que le hagas, no sale. Nos redujeron siete veces lo que ganábamos por litro y somos el eslabón más debajo de todos. ¿Tú te imaginas si al mismo Presidente, si a los diputados -que esos sí ganan- les redujeran siete veces lo que ganan? Ellos no estarían de acuerdo, los diputados se estarían madreando ya."Nosotros sólo estamos parando y pidiendo diálogo. Queremos que se den cuenta de nuestra importancia", reprochó.Junto con otros 70 trabajadores, Manuel esperó al exterior de Gasomático en Tlalnepantla.En Ecatepec, la historia se repitió. Decenas de empleados se juntaban por momentos frente a Gas Express Nieto de México y Trendi Carburación para saber si había avances, sin embargo, al cierre de esta edición no se reportaron cambios.En Tlalnepantla tampoco hubo actividad en Global Gas, Gasomático y Gas Metropolitano. En todas las empresas, usuarios se iban conforme llegaban... sin poder llenar sus tanques.En demanda de que se ajusten los precios máximos de Gas LP, comisionistas aguardan en la planta de Flama Gas en Xalostoc, Ecatepec en el Estado de México.Los inconformes explicaron que a partir del domingo, que se publicó el nuevo esquema de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), algunos trabajadores del gremio gasero pararon. Pero, ante la falta de acuerdos, todos lo hicieron desde ayer.Al interior del inmueble ubicado en Avenida La Laguna, se encuentran pipas y camionetas dedicadas a recorrer las colonias y dotar servicio a los hogares. Los manifestantes informaron que son al menos 500 unidades que no circularán por las calles hasta que haya solución."Si no ganamos nada ¿para qué salimos?", expuso Demetrio Gutiérrez, comisionista.Explicó que con la exigencia de que haya una solución y para presionar a los directivos de Flama Gas y que, a su vez, ellos lleguen a acuerdos con autoridades, se harán guardias de 24 horas en el punto."La inconformidad que tenemos con nuestra empresa y de todo el gremio gasero es que el gas tuvo una baja, está bien, estamos de acuerdo en que baje el precio para el consumidor, en lo que no estamos de acuerdo es que en que nosotros como comisionistas paguemos los platos rotos de las empresas que son a las que les trabajamos", expuso Gutiérrez, quien lleva más de dos décadas trabajando en la compañía."El domingo empieza el problema y el lunes nos dicen que nos van a dar ahora 50 centavos por litro de comisión y es una grosería, es una falta de respeto, es una humillación a nuestro trabajo. Es algo que no puede tener lógica lo que están haciendo ellos. No se vale porque tenemos años, estos negocios eran de nuestros padres, de nuestros abuelos, ha costado. Es imposible trabajar de esa manera.¿Cómo no defenderlo? Es el negocio familiar."Este problema se suscitó de diciembre para acá. Todo eso quieren que lo paguemos nosotros y eso es lo que no se vale. Eso es la lucha que tenemos ahorita y vamos a seguir y estamos aquí, vamos a resistir hasta donde más se pueda, a las últimas consecuencias", agregó.