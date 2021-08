Queda Ángel Camacho cerca del podio paralímpico

México no pudo conseguir presea en la segunda jornada de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 siendo el para nadador Ángel Camacho el más próximo a subir al podio al terminar en la cuarta posición de los 100 metros libres categoría S4.El para tritón tricolor cronometró 1:27.71 minutos, menos de un segundo del ocupante del tercer lugar, el representante del Comité Paralímpico Ruso, Roman Zhdanov, que registró 1:26.95. En esa misma Final, el también mexicano Gustavo Sánchez terminó en la octava posición.Matilde Alcázar, quien accedió a la Final de 400 metros libres categoría S11 al terminar segunda de su heat, no tuvo un buen cierre y se quedó fuera de las medallas.La mexicana pasó los 150 metros en el sexto lugar y después los 200 metros en la cuarta posición, pero ya no pudo cerrar mejor y finalmente tuvo que conformarse con el quinto casillero de la prueba que ganó la estadounidense Anastasia Pagonis con récord mundial y paralímpico de 4:54.49 minutos. La estadounidense ya había roto el récord paralímpico en las eliminatorias de Tokio 2020 con crono de 4:58.40.En más de la Para Natación, los hermanos Raúl y Juan José Gutiérrez no tuvieron una jornada semejante pues el primero quedó eliminado en los 200 metros combinado individual categoría SM6, mientras que el segundo clasificó a la Final, en la que terminó séptimo.Los cinco mexicanos aún tienen competencias en el Complejo Acuático de Tokio.