Quiere Funes Mori jugar con 'Chicharito' en el Tri

Momento de una noche que será inolvidable para mi.

Gracias Equipo, Gracias a todos los que me brindaron su apoyo. Estoy muy feliz.

Vamos México!!! 💪🇲🇽 @miseleccionmx pic.twitter.com/lHOxC1lPOi — Rogelio Funes Mori (@rogelio7funes) July 4, 2021

Rogelio Funes Mori aceptó su deseo de jugar con Javier Hernández en la Selección Nacional.El "Mellizo" confesó para ESPN que el "Chicharito", que no va al Tri desde el 2019, le mandó mensajes tras su llamado al representativo luego de naturalizarse mexicano."Primero que todo él (Hernández) me mandó sus mensajes de apoyo por mi convocatoria, estamos hablando del máximo goleador de la Selección Mexicana, es un histórico de este País porque se lo ha ganado a base de goles, a base de mucho sacrificio, de muchas cosas."Obviamente a nivel deportivo me encantaría jugar con él porque es el máximo goleador de la Selección Mexicana y aprender de él, de estar con él, entonces que me haya mandado sus mensajes de apoyo es un orgullo", dijo Funes Mori.El atacante de Rayados ya jugó con el Tricolor en la Copa Oro, cuya Final perdió ante Estados Unidos, y ya espera el arranque del camino a Qatar 2022."Sabemos que se vienen las Eliminatorias, se viene un Mundial por delante y obviamente quiero estar, todo va a depender de mí y de cómo siga yo deportivamente, la verdad que me gustó mucho estar en la Selección", agregó.