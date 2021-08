Quiere Jaime Munguía alcanzar

su sueño

Diego Martínez

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Jaime Munguía confesó que desde niño anhela conquistar el cetro verde y oro, algo que espera alcanzar en 2022.Pero antes, el tijuanense podría agendar en octubre o noviembre un pleito contra el ucraniano Sergiy Derevyanchenko.El invicto de 24 años andaba negociando un pleito contra Gabriel Rosado, pero ayer salió a la luz que Sergiy entra a la pugna, y el CMB pondría ese combate como eliminatorio para que el ganador enfrente al campeón Mediano del organismo, Jermall Charlo."Desde niño he querido ser campeón del mundo y si el camino es la eliminatoria ante Derevyanchenko la haré con gusto. Quiero y puedo ganar ante un rival como Derevyanchenko que ha peleado a nivel elite. Es un peleador fuerte, muy técnico, con grandes combinaciones, lo demostró ante Golovkin. Eso me servirá para que la gente crea más en mí y así ganar confianza", expresó el boxeador que ostenta marca de 37-0, 30 KO's.Munguía dice que no tiene prisa, esto porque no se cansan de preguntarle si en algún momento de su carrera se topará con su compatriota Saúl "Canelo" Álvarez."Voy paso a paso", dijo el púgil mexicano.