Quitan fuero a Toledo... pero huyó a Chile el 26 de julio

00 min 30 seg

Claudia Salazar

Hora de publicación: 18:23 hrs.

La Cámara de Diputados, erigida como Jurado de Procedencia, aprobó el desafuero del legislador del PT Mauricio Toledo, acusado de enriquecimiento ilícito.Los legisladores se pronunciaron con 381 votos a favor 24 en contra y 37 abstenciones.Previo a la discusión, el Fiscal Anticorrupción de la Ciudad de México, Rafael Chong, aseguró ante la Cámara de Diputados que el legislador Mauricio Toledo dejó el País hace dos semanas con rumbo a Chile."Tenemos una información de última hora, en el sentido de que, según nos informan las autoridades migratorias mexicanas, el diputado Mauricio Toledo abandonó desde hace algunos días, el 26 de julio pasado, el territorio nacional con el destino a la República de Chile."Hemos venido ante esta soberanía a presentar argumentos para que le sea retirado el fuero constitucional y para que responda a las imputaciones; los hechos que he referido -esta salida del País del diputado- dejan una sombra de duda sobre su disposición a llegar a la verdad. Por eso le hacemos un llamado, a que regrese de inmediato al País y se presente ante la autoridad judicial. Un servidor público honesto no huye ni se esconde", manifestó el Fiscal anticorrupción.Por su parte, el diputado negó que haya huido del País, sino que fue a Chile por tener otros "compromisos"."Cómo lo he hecho público: soy hijo de padres chilenos y mi salida del País obedece a compromisos contraídos con anticipación", dijo en un comunicado de prensa."Mis actos legales no están sujetos a persecución política o al contentillo de persona alguna. Se equivoca una vez más la Fiscalía General de la Justicia de México en el cumplimiento de sus instrucciones. Los mexicanos entran y salen libremente del País. Es un derecho consagrado en la Constitución y tratados internacionales de derechos humanos firmados por México, y no están sujetos a la persecución de un grupo que tiende vendettas", se lee en el documento.Antes informar de la salida de Toledo de México, el Fiscal hizo un recuento de la investigación, como es la incongruencia en sus ingresos como servidor público y sus ingresos en cuentas bancarias."Tan sólo con el dictamen pericial contable, se advierte que los ingresos de depósitos bancarios que recibió Mauricio del 2012 al 2019, de acuerdo al análisis realizado a los estados de cuenta por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, hace medio a la cantidad de 20.8 millones, mientras que sus declaraciones patrimoniales fueron de 9.4 millones, por lo que existe una diferencia de 11.4 millones de pesos", argumentó el Fiscal Chong.El abogado Epigmenio Mendieta, quien representa al petista, y participó a distancia en la sesión, justificó que nunca se consultó a la Cámara de Diputados sobre los ingresos del legislador, no sólo respecto a dietas, sino a apoyos legislativos y préstamos."Los ingresos del diputado Toledo no son diferentes a la mayoría de ustedes", dijo a los diputados.Además, acusó que el legislador Pablo Gómez (Morena) en realidad emprendió una venganza en su contra."Esta es una venganza de carácter político. Es producto de un proceso de rivalidad por espacios políticos en Coyoacán", aseguró el abogado Mendienta.Tras la participación por parte de la Fiscalía como de la defensa de Mauricio Toledo, la Cámara de Diputados inició la discusión de desafuero con la intervención de Pablo Gómez.El Presidente de la Sección Instructora negó motivos políticos para ir contra Toledo, como acusó la defensa del legislador."En la cuestión fundamental de su argumento, de que existe una rivalidad política entre el presidente de la Sección Instructora. Lo que el inculpado no dice es modo, lugar ni tiempo, no dice nada, nada, nada de nada."Dice que bueno que hubo rivalidades porque candidatos. Yo jamás fui candidato contra él o él contra mí, yo nunca tuve un trato político con esa persona, ni bueno ni malo. Nunca solicité ni siquiera un trámite cuando él era el encargado de la Administración local, jamás, no acostumbro eso, con ninguno cuando se trata de asuntos personales o individuales nunca lo he hecho, no lo haré", refutó Gómez sobre el argumento de que es venganza el desafuero.