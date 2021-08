Ralentizará inversión mayor tasa de Banxico

01 min 30 seg

Charlene Domínguez

Hora de publicación: 05:00 hrs.

El crecimiento de la inversión a largo plazo será más lento por el alza de la tasa de referencia de Banxico y el repunte inflacionario, anticiparon analistas.En su última decisión de política monetaria, Banxico incrementó su tasa 25 puntos, a 4.5 por ciento, y la inflación ha superado la meta del banco central por cinco meses seguidos.Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Grupo Financiero Base, dijo que el alza en la tasa restringe la demanda, pues aumenta el costo del dinero y es más caro financiar el consumo e inversión."El principal impacto del alza en la tasa es que la inversión se ve más afectada que el consumo, provocando una ralentización del crecimiento de la inversión a largo plazo", expuso.En EU, el consumo es más sensible a movimientos en la tasa, dado que se financia vía crédito, abundó."En el caso de México, el consumo no es tan sensible a la tasa de interés; más bien es la inversión la que se ve afectada", señaló Siller.Luis Gonzali, codirector de Inversiones en Franklin Templeton México, dijo que las alzas en la tasa de Banxico encarecerán los créditos bancarios."Para préstamos hipotecarios vía Infonavit o Fovissste, e incluso con Fonacot, es probable que las tasas tarden más en moverse, y que sea limitado", añadió.En general una alza en la tasa de referencia beneficia a bancos e instituciones financieras, pues aumentarán el interés en los nuevos préstamos.Es probable ver mayor actividad en la generación de préstamos porque el riesgo de recesión es menor y las tasas más altas vuelven más atractivo prestar, abundó.