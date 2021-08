Ramen japonés: un platillo lleno de tradición

Nayeli Estrada

Aunque la famosa sopa de fideos fue introducida a Japón por la cultura china, no tiene paralelo en popularidad y simbolismo nacional como el ramen, este plato japonés que es amado tanto por los nipones como por el resto del mundo que celebra su Día Mundial este 25 de agosto."El ramen significa cosas distintas incluso para las mismas personas. Puede ser indicio de pérdida cultural -por la imposición del trigo sobre el arroz- o de conservación - de los fideos sobre el pan-, de trabajo -por ser el almuerzo de los trabajadores de la construcción en Japón- y de ocio -por ser un carbohidrato al que recurren los amantes de las madrugadas después de unos tragos-, de velocidad -fideos instantáneos- y de lentitud -por ser también una sopa artesanal-", detalla George Sold en su texto The Untold History of Ramen Este platillo, que reconfortó hogares del país insular en la época de la post guerra, simboliza la diversidad de culturas e ingredientes alrededor de su geografía ya que, de acuerdo con el autor, hay tantos tipos de ramen como cocineros en la región.A pesar de esta versatilidad, el ramen basa su esencia en 4 pilares: fideos elaborados a partir de harina de trigo, sal, agua, y una infusión en bicarbonato de sodio.Los fideos con un alto porcentaje de bicarbonato tienden a servirse con mayor frecuencia en el Norte y Este de Japón.Su caldo (shiru) se prepara cocinando a fuego lento una combinación de carne (de pollo en las tiendas tradicionales tokiotas, o de cerdo), mariscos (almejas, sardinas y algas secas), y verduras (cebollas, jengibre y ajo), y se le puede añadir una salsa de condimentos concentrada (tara), generalmente disponible en tres sabores: sal, pasta de soya fermentada (miso) o soya."Hay más de ochenta mil restaurantes que sirven ramen en Japón, de los cuales treinta y cinco mil son tiendas especializadas."También hay asociaciones de tiendas de ramen que sirven como grupos de presión para la industria, y millones de empleados cuyo sustento depende de las visitas regulares por parte de los residentes locales. El salario medio por hora de un nuevo empleado suele ser de 800 yenes a mil yenes (entre 191 y 239 pesos mexicanos), y el costo medio de un tazón en Tokio es ahora de 590 yenes (133 pesos)", añade el autor.Este restaurante, ubicado en el corazón de la Colonia Juárez, sirve ramen una vez al mes, y en su ritual incluye una cerveza artesanal fresca de cervecería Linda Vista.Versalles 92, Juárez. @lucio102_7 Masahiro Kanashige, la mente detrás de su cocina, sirve la especialidad de su natal Japón fusionándola con ingredientes mexicanos. Puedes escoger un tazón de ramen de las siguientes variedades: miso, soya, sal y vegano.Eligio Ancona 167, Santa María la Ribera. @jametaro Este concepto, enfocado en la versatilidad del ramen, nace de la prestigiosa firma Edo Kobayashi. Te permite elegir desde los ingredientes hasta el grosor de la pasta, acompañando tu reconfortante plato con alguna de sus etiquetas de sake.Río Ebro 87, Cuauhtémoc. @rokairamen