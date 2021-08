Reafirma China compromiso de ampliar sus puertas

04 min 00 seg

Por Liu He

Hora de publicación: 10:15 hrs.

El Ministerio de Comercio de China acaba de publicar una lista negativa para el comercio transfronterizo de servicios en el Puerto de Libre Comercio de Hainan (FTP). Esta es la primera lista negativa del país para el comercio transfronterizo de servicios.La lista establece 70 medidas especiales de gestión en 11 categorías para proveedores de servicios extranjeros. En el ámbito de las zonas no incluidas en la lista, los proveedores de servicios nacionales y extranjeros tendrán igualdad de condiciones y gozarán de igualdad de acceso al mercado en el FTP de Hainan.Como mecanismo institucional para la apertura, la lista negativa representa un avance importante en el modo de administración del comercio de servicios. Y no solamente será útil para seguir liberalizando el comercio de servicios, sino que ratifica la determinación china de abrir más aún sus puertas.A diferencia del comercio de bienes, el comercio de servicios se refiere a las actividades económicas que implican la compra y venta de servicios. Estrechamente vinculado a la vida cotidiana de las personas, el comercio de servicios tiene lugar en muchos ámbitos como los viajes al extranjero, la educación y la atención a la salud.En los últimos años, el rápido crecimiento de la economía digital ha promovido la aparición de nuevas formas de negocio y modelos de comercio de servicios, facilitando aún más su desarrollo.Durante casi 10 años (excluido el pasado año), el comercio transfronterizo mundial de servicios ha registrado una tasa media de crecimiento anual que ha duplicado el comercio de mercancías. Cabe esperar que el comercio transfronterizo de servicios se convierta en un motor clave para el comercio mundial futuro.Al tiempo que sigue adelante con el desarrollo de alta calidad, China, el único país en desarrollo entre los cinco principales comerciantes de servicios del mundo, ha visto cómo su comercio de servicios se expande continuamente. Se estima que el tamaño del mercado de comercio de servicios del país alcanzará varios billones de renminbi.Se espera que la publicación de la lista negativa para el comercio transfronterizo de servicios en el FTP de Hainan beneficie a muchas partes. La flexibilidad de las restricciones al acceso a los mercados para el comercio de servicios permitirá a las empresas extranjeras encontrar más oportunidades de negocio en Hainan, y la introducción de servicios de alta calidad desde el extranjero ayudará a satisfacer aún más las necesidades de los ciudadanos chinos. Además, al intensificar las pruebas de resistencia, el FTP de Hainan podrá desempeñar su papel como espacio piloto de la apertura.Ante complejas circunstancias nacionales e internacionales, China no ha modificado su decisión y determinación de profundizar la reforma y ampliar la apertura.El sector de los servicios es único, ya que es un activo ligero, aunque robusto en factores simples de producción. Como tal, requiere, mucho más que otros sectores, de un entorno abierto, transparente, inclusivo y no discriminatorio para que las empresas crezcan.En este sentido, clama porque todos los países realicen esfuerzos concertados para reducir las barreras fronterizas y transfronterizas que limitan el flujo de factores de producción y promuevan la conectividad transfronteriza.Desde la especificación de la entrada de proveedores extranjeros de servicios hasta la aplicación de la política de "libre entrada a menos que esté en la lista", desde la concesión de acceso a los proveedores extranjeros de servicios al mercado chino hasta la regulación y mejora de ese acceso, China se ha preparado activamente para las necesidades reales de un comercio creciente de servicios y ha facilitado la cooperación abierta en este sector.En los planos multilateral y regional, el país promoverá una mayor armonización de las normas para el sector de los servicios, y trabajará en pro de la mejora continua de la gobernanza económica mundial y de un crecimiento más inclusivo de la economía mundial.Una revisión de la historia de la humanidad demuestra que la economía mundial prospera si se abre y languidece si se cierra. A través de ventanas a la apertura de alto nivel de China, el mundo puede apreciar que el país seguirá abriendo más aún sus puertas y generará mejores oportunidades para el mundo.