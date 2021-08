Rechaza INE reforma electoral que recorte a pluris

03 min 00 seg

Érika Hernández

Hora de publicación: 18:42 hrs.

Al calificar la elección de diputados federales, consejeros electorales rechazaron una reforma electoral que recorte los legisladores plurinominales.El Consejo General del INE confirmó la distribución de la Cámara baja a partir del 1 de septiembre: 198 diputados para Morena, 114 para el PAN; 70 para el PRI; 43 para el PVEM; 37 para el PT; 23 para Movimiento Ciudadano; y 15 para el PRD.Durante la discusión, los consejeros defendieron el trabajo del Instituto ante las descalificaciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador y rechazaron recortar el número de diputaciones plurinominales, como propone el Primer Mandatario y líderes morenistas.Coincidieron en si se realiza una reforma electoral, ésta debe ser realista, equilibrada y consensuada, y corregir aspectos que los partidos en el Gobierno no quieren, como cerrar el paso a la sobrerrepresentación, y no sean el INE y el Tribunal los que nuevamente tengan que emitir lineamientos para regular esa figura en el futuro."México no cabe bajo una solo sigla política ni se puede expresar a través de una sola voz y es justo, la representación proporcional la que garantiza que ese pluralismo se refleje en la toma de las decisiones colectivas."Ir en contra de la representación proporcional es ir en contra del pluralismo y al cabo en contra de nuestra evolución democrática", indicó.Aseguró que algunos actores políticos quieren disminuir o desaparecer las diputaciones plurinominales argumentando "partidocracia", que con menos legisladores es más fácil construir acuerdos o es un ahorro en el presupuesto."Pero seamos claros, cualquier planteamiento que apunte a mermar la representación del pluralismo y planteamientos en ese sentido, ha habido muchos en los últimos lustros provenientes de distintos partidos políticos, inevitablemente implica vulnerar lo que es hoy una de las principales virtudes de nuestra democracia: la representatividad de nuestros órganos legislativos", dijo Lorenzo Córdova.Por su parte, el consejero Martín Faz recordó que el INE siempre ha sido objeto de escrutinio y de crítica de todos los actores políticos, y están conscientes de eso."No obstante, debo ser enfático en que, ante todo, la apertura y el diálogo deben privar en la relación del Instituto con todas y cada una de las fuerzas políticas y las instituciones del Estado."No concuerdo con aquellos quienes consideran y señalan en diversos foros que el INE debe ser erradicado, ni con su contrario que afirma que no se requiere reforma o ajuste alguno sin una autocrítica de por medio", apuntó.La consejera Claudia Zavala afirmó que pese a las descalificaciones que recibió el INE durante todo el proceso electoral, está demostrando, una vez más, que realizó un buen trabajo en la elección pasada."Ahí están los resultados del trabajo colectivo de todas las personas que intervenimos en estos procesos", dijo.El consejero Ciro Murayama recordó que gracias a la sentencia del Tribunal Electoral sobre representación, los partidos no podrán tener una mayoría ficticia antes de llegar a la Cámara de Diputados.Por ejemplo, recordó, pese a que Morena logró 191 diputaciones en el 2018, días antes del 1 de septiembre, cuando se instala la Legislatura, ya tenía 251, lo que ahora no podrá hacer.En la sesión, la consejera Carla Humphrey pidió cambiar dos fórmulas de hombres, una del PVEM y una de Movimiento Ciudadano, para lograr que estén en San Lázaro 150 diputadas, en lugar de 148, sin embargo, la propuesta fue rechazada por 8 votos.