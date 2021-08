Rechaza SRE que cese de Ministro sea por censura

La cancelación del contrato del escritor Jorge F. Hernández como Ministro para Asuntos Culturales de la Embajada de México en España no fue un acto de censura, sino "un asunto ético y de conducta institucional".Así lo aseguró el director ejecutivo de Diplomacia Cultural de la Cancillería, Enrique Márquez, en un alcance a un comunicado previo donde sólo se decía que el autor había incurrido en "comportamientos graves y poco dignos de una conducta institucional"."De ninguna manera se trata de un acto de censura por los artículos y opiniones públicas recientes", sostiene Márquez en el último documento.De acuerdo con director, durante una reunión en CDMX en días pasados, Hernández se habría referido "en términos muy ofensivos y misóginos" a quien era su jefa, la Embajadora de México en España, María Carmen Oñate Laborde, dice, aunque el apellido de la diplomática en realidad es Muñoz."El propio señor Hernández, buscando mi apoyo, me refirió lo ocurrido en dicho evento", escribe Márquez. "De ninguna manera podría estar de acuerdo con conductas ajenas al debido respeto a las personas y a los códigos de ética institucional".El escritor, quien compartió este documento en su cuenta de Twitter como "las mentiras a su alcance", anunció este sábado que había sido cesado de su cargo, sin exponer los motivos de su despido.En redes sociales, colegas escritores y otros usuarios lo atribuyeron a las críticas que Hernández hiciera a las recientes declaraciones de Marx Arriaga, director general de Materiales Educativos de la SEP, en torno a la lectura."Cuando yo estaba en la universidad, si te ponías una corbata porque era cumpleaños de una tía y te iba a invitar a comer ya se interpretaba como una ruda traición al proletariado. Luego, si leías a determinados autores, te decían que mejor escucharas a Silvio y que te lo aprendieras de memoria, porque hasta te iba a cambiar el cutis."Hace ya 40 años que ya había yo superado ese tipo de consejos, y cuando leí la ponencia de este hombre (Arriaga) dije: No puede ser posible que todavía estemos en esa onda. Es decir, no todos los que traen zapatos de charol son magos o cantan con Los Joao", expresó el escritor durante una entrevista para W Radio.La explicación de Márquez acerca de la presunta conducta inapropiada de Hernández tampoco ha estado desprovista de críticas, sobre todo por el error en el nombre de la diplomática presuntamente agraviada."Quién sabe a quién ofendió @FJorgeFHdz, porque la embajadora es Camen Oñate Muñoz. Pasamos de la URSS a Salem en unos minutos. Mundo podrido", tuiteó la poeta Malva Flores."Ojalá presenten pruebas del punto dos, lo veo difícil, para empezar porque la Sra. Embajadora de México en España se llama María Carmen Oñate Muñoz, no Laborde. Que se esfuercen más en la explicación", insistió otro usuario.