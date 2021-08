Rechazan a Chávez Junior por perdedor

01 min 30 seg

CANCHA / Staff

Notas Relacionadas Protagonizan Chávez y 'Travieso' pleito en Twitter

Hora de publicación: 11:01 hrs.

El youtuber Jake Paul descartó pelear en un futuro con el mexicano Julio César Chávez hijo.Jake quiere seguir invicto en box profesional. El 29 de agosto se medirá en el Rocket Mortgage FieldHouse Arena, de Cleveland, al ex campeón de UFC, Tyron Woodley.En entrevista para Los Angeles Times se le preguntó si enfrentaría después al sinaloense y la respuesta fue negativa."No me gusta pelear perdedores, pierde todo el tiempo. Perdió contra Anderson Silva, siendo que soy un mejor peleador que él. Si quiere ser noqueado en una sesión de sparring, entonces arreglaremos algo", dijo.Esto salió luego que el "Junior" dijera que podría pelear cualquier día de la semana con Paul.En tanto, el "Canelo" ha criticado que le den licencia de pelear a youtubers, algo que Jake hace a un lado, pues dice que están demostrando que pueden combatir."Ellos lo verán porque estoy haciendo sparring con boxeadores reales, profesionales, todo el tiempo en el campamento, toda mi vida ha sido una pelea. Poco a poco lo irán respetando y cuando me vean ganar continuamente, a un nivel cada vez más alto de competencia, entonces nadie realmente no muchos podrán decir nada", agregó.