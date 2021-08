Rechazan becar a personas con Síndrome de Down

01 min 30 seg

Grupo REFORMA

Hora de publicación: 17:10 hrs.

Una beca para las personas con síndrome de down equivalente a la pensión que reciben las personas adultas mayores de la Ciudad de México, protocolos focalizados de atención y programas de empleo para este sector son parte de una iniciativa que este día la Comisión de Inclusión, Bienestar social, Consulta a las Asociaciones Civiles y Exigibilidad rechazó aprobar.La propuesta del diputado del PRD, Jorge Gambiño Ambriz, planteaba modificar la Ley para la Atención Integral de las Personas con Síndrome de Down, sin embargo, fue rechazada bajo el argumento de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió en las acciones de inconstitucionalidad 41/2018 y 42/2018 dejar sin efecto dicha ley porque el Congreso capitalino no consultó a personas con discapacidad ni organizaciones civiles."Consideramos que existe una causa manifiesta e indudable de improcedencia de la iniciativa de reformas a la Ley para la Atención Integral de las Personas con Síndrome de Down de la Ciudad de México, en la inteligencia de que con la misma se pretende intervenir legislativamente una norma sobre la cual recayó una declaratoria general de inconstitucionalidad", se lee en el dictamen del anteproyecto.Cabe destacar que fue el 21 de abril de 2020 cuando la SCJN resolvió lo amparos y determinó que la ley resultaría inválida 180 días después del resolutivo, sin que hasta el momento se tenga una fecha para realización de la consulta y la dictaminación de la Ley para la Atención de las Personas con Síndrome de Down.