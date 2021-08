Rechazan extraordinario para Ley de Revocación de Mandato

Mayolo López

Hora de publicación: 17:02 hrs.

Morena y sus aliados no lograron los votos necesarios para aprobar un periodo extraordinario en el que discutiría la revocación de mandato.En sesión de la Comisión Permanente se emitieron 24 votos a favor y 13 en contra, por lo que no se reunió la mayoría calificada que se necesitaba para aprobar el dictamen.Ayer, Morena ni siquiera pudo abrir el debate para ir al extraordinario y ventilar la Ley reglamentaria de la Revocación de Mandato.Al argumentar en contra, la senadora del PRI Claudia Ruiz Massieu aseguró que la Oposición no tiene miedo, pero consideró que se requiere una Ley de Revocación de Mandato que no viole la Constitución y empodere a la ciudadanía, no al poder público."Para violar la Constitución y para falsamente quitarle un instrumento a la ciudadanía y dárselo al Ejecutivo para hacer campaña, cuando no la debe hacer, no van a contar con la Oposición y mucho menos con el PRI", advirtió."Hay que dejar de simular y trabajar con seriedad, con conocimiento, sin apasionamientos ideológicos".