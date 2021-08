Rechazan ocho observaciones a la Ley LGBT+

Grupo REFORMA

14:57 hrs.

Ocho de las 18 observaciones a la Ley para el Reconocimiento y la Atención de las Personas LGBTTTI, enviadas por la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, al Congreso, fueron rechazadas por la Comisión de Derechos Humanos por considerarlas "infundadas".Esto, toda vez que la funcionaria justificó algunas de sus observaciones aseverando que "podrían considerarse una medida discriminatoria para otros grupos de atención prioritaria".En el caso de la fracción II del artículo 7, que hace referencia a "la garantía de un mínimo básico de derechos económicos, políticos, sociales, culturales y ambientales", el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Temístocles Villanueva Ramos, rechazó eliminar la fracción por considerar que no vulnera los derechos de otros grupos minoritarios, tal y como lo indica en el texto enviado por Sheinbaum.En el caso de las fracciones I y II del artículo 20, en materia de vivienda para este sector, también se rechazó la modificación, pues los programas exclusivos de vivienda para la población LGBT+ no afectarían a otros sectores.Otras observaciones rechazadas son la modificación de la fracción I del artículo 22, en materia de becas prioritarias de fomento artístico para las personas LGBTTTI; la fracción II del artículo 24, referente a la atención de delitos de los que puedan ser víctimas las personas de la diversidad sexual.Otras modificaciones son al artículo 28 en sus fracciones III y V y l; los artículos 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 43 del "De la Unidad de Atención a la Diversidad Sexual de la Ciudad de México" así como las observaciones al Capítulo IV de los Espacios de Participación.Por último, la Comisión de Derechos Humanos determinó que la implementación de las nuevas políticas incluidas en la ley no implicaría un impacto presupuestal adicional a la ciudad, tal y como lo indicó la Jefa de Gobierno en el documento que envió al Congreso, salvo en la creación de la Secretaría Ejecutiva del Mecanismo que generaría un costo adicional estimado de cinco millones 275 mil seis pesos.