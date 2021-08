Rechazan PAN y MC extraordinario en Senado para revocación

Mayolo López

Las bancadas del PAN y de MC en el Senado de la República anunciaron que no respaldarán con su voto una convocatoria a un periodo extraordinario para ventilar el asunto de la revocación de mandato propuesta por el Presidente López Obrador."Lo que hemos acordado es que el tema sí tiene que ser discutido, estamos conscientes de ello, pero el periodo ordinario está a unas semanas y creemos que lo correcto, por el tiempo con el que se han presentado las iniciativas, y por lo poco que falta para el 1 de septiembre (fecha de apertura) lo correcto es que se analice con tiempo y con calma", explicó el panista Damián Zepeda."De repente el Presidente truena los dedos y todo mundo tiene que ir a un extraordinario, pero no, no somos sus subordinados. Se trata de legislar bien, no de legislar al vapor", señaló.El coordinador de la bancada de MC, Dante Delgado, advirtió que el movimiento naranja no convalidará una convocatoria a un extraordinario."Movimiento Ciudadano no actúa de forma golpista: no queremos que se entienda que hay precipitación en la aprobación de una Ley que debe ser de carácter federal y para el futuro de la nación con una vida plena de participación, con una democracia que exige la incorporación permanente de la opinión de ciudadanos, en condiciones de falla y de extrema crisis de gobernabilidad", planteó.Delgado explicó que MC no pretende "que haya crisis de gobernabilidad en el País" (con la eventual revocación de mandato). Aseguró que no se debe alentar de ninguna manera lo que en este momento algunos quisieran articular."Por ello le hacemos una respetuosa convocatoria al Presidente de la República, para que entienda que la facultad de revocar el mandato corresponde a la ciudadanía y que al Presidente de la República, le corresponde gobernar y gobernar bien, gobernar y gobernar para todos los mexicanos."Por todo lo expuesto, el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano anticipa que no aprobará ningún periodo extraordinario en las dos semanas que restan a este receso por las causas que he explicado y adicionalmente por la vinculación que debe darse en torno al periodo de extrema emergencia sanitaria que se está viviendo en la capital del País".Paralelamente, el senador morenista Ricardo Monreal, promotor de una de las iniciativas de reglamentación de la revocación de mandato, adelantó la pregunta que propondrá para esa figura:"¿Estás de acuerdo en que el Presidente de la República electo para el periodo constitucional en curso continúe en el cargo hasta que concluya su mandato? Sí o no".El coordinador de la bancada mayoritaria reconoció que no será fácil que los grupos de Oposición acepten ir al extraordinario. Morena y sus aliados, dijo, no tienen las dos terceras partes para lograr la convocatoria al periodo extraordinario.El lunes próximo sesionarán las comisiones legislativas para aprobar o rechazar el dictamen que vaya a ser puesto sobre la mesa.