Rechazan vacuna y fallecen por Covid-19

05 min 00 seg

Roberto García

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Decir no a la vacuna contra Covid-19 es una negativa a vivir, así lo comprobó Teresa Mendoza con dos de sus conocidos.Ella tiene clara la importancia de vacunarse y más porque su papá es doctor. Sin embargo, vio cómo Sara -su estilista- y Luis -su vecino- le dijeron no a la dosis... y ambos fallecieron. La primera de 65 años y el segundo de 51."Sara era (persona) de riesgo, diabética, usaba con frecuencia insulina; su excusa fue que no iba a inyectarse algo que aún no sabían si hacía bien al organismo. Nunca dejó de trabajar y su contacto con otras personas también era un riesgo."Usaba cubrebocas y tomaba todas las medidas, pero no fue suficiente. Falleció la madrugada (del viernes) al ser intubada... no resistió", narró Mendoza.La mamá y el hermano de Sara, en cambio, sí se vacunaron. También se contagiaron y, pese que ambos presentan comorbilidades, sólo tuvieron síntomas leves.Luis no daba razones. Sólo decía enfático "¡porque no!" cuando alguien le preguntaba por qué no vacunarse. De pronto, le vino una tos muy fuerte."El doctor de la farmacia donde se hizo la prueba (que salió positiva) le indicó 'mañana intérnate, estás muy mal'. Al otro día -el jueves- falleció; su madre lo intentó despertar y no se dio cuenta que ya había fallecido."Otro hermano de él llevó a su mamá a hacer la prueba, pensando que Luis estaba durmiendo y fue hasta las 3 de la tarde que se dieron cuenta que había fallecido. La funeraria que llegó a levantar el cuerpo les dijo que había fallecido a las 7 de la mañana", añadió.La mamá de Luis, una mujer mayor de 75 años, también salió positiva, pero ya contaba con el esquema completo y resultó asintomática.Teresa Mendoza indicó que en su casa todos cuentan con al menos una dosis de la vacuna, lo cual les ayudó cuando se contagiaron."Fuimos enfermando con tres días de diferencia, como reloj."Soy una creyente de la vacuna. Me protegió al 100 porque nunca guardamos los cuidados debidos por creer que era gripe", y agregó que no tuvo síntomas.En Twitter publicó una especie de despedida y llamado de atención cuando se enteró de la muerte de Sara: "¡vacúnense! Pueden perder la vida en tan solo ocho días".