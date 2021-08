Reciben hasta con mariachi al Tri Olímpico

01 min 30 seg

Francisco Esquivel

Hora de publicación: 18:45 hrs.

La Selección Sub 24 tuvo un recibimiento de oro a su llegada a México.A pesar de que el Tri que disputó los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se quedó con un sabor agridulce por no haber podido pintar el metal de color áureo, la afición lo hizo olvidar con una acogida de campeones.Más de 100 seguidores hicieron una barrera para buscar una foto con sus ídolos. En la primera línea, familiares de los medallistas estuvieron al pie de cañón para abrazar a los suyos apenas salieron por las puertas del aeropuerto.El primero en abandonar la sala fue Luis Romo, seguido de Guillermo Ochoa, el más vitoreado por los aficionados y que tuvo que salir entre empujones después de abrazar a su esposa e hijos.Con menores decibeles fue recibido Jaime Lozano, el técnico campeón, así como Alex Vega y Canelo Angulo, los más solicitados."Fuimos a buscar la de oro, lamentablemente no se pudo, pero fuimos a dar nuestro mayor esfuerzo y se consiguió una medalla que es lo que queríamos", dijo Jorge Sánchez."Gracias a Dios se nos dio la medalla de bronce, veníamos por la de oro, pero estamos felices", abundó Johan Vázquez.Después de una hora de empujones, que estuvieron acompañados con "El Rey", "Cielito Lindo" y el "Son de la Negra" interpretadas en vivo por un mariachi, la sala de llegadas internacionales se fue vaciando hasta que quedaron atletas como Alegna González, marchista, que salieron por otra puerta y sin tanto cobijo.México volvió con algo más que un bronce, al menos así lo hizo ver la afición.