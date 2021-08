Recibirá Microsoft Flight Simulator carreras y más

El simulador de vuelo no sólo contará con contenido de Top Gun, también añadirá destinos recreados en 3D, nuevas aeronaves y modos de juego. Foto: Cortesía.

Axel Romero

Hora de publicación: 13:56 hrs.

Después de llegar finalmente a Xbox Series X y Series S, Microsoft Flight Simulator recibirá mucho contenido en los próximos meses, incluyendo un modo de carreras que estará habilitado para que los pilotos compitan en todo el mundo, así como nuevas aeronaves y destinos recreados fielmente en 3D.Gracias a una alianza con la organización Reno Air Racing Association, el juego incluirá la famosa competencia STIHL National Championship Air Races, que promete ofrecer una experiencia veloz y emocionante."Esta será la actualización más grande que recibirá Microsoft Flight Simulator desde que fue lanzado, porque permitirá a los jugadores volar en contra de amigos o pilotos en todo el mundo", comentó Jorg Neumann, jefe de Microsoft Flight Simulator.Las aeronaves disponibles para las carreras Reno Air alcanzarán velocidades de hasta 500 millas por hora, con una altitud entre 50 y 250 pies.A partir de otoño, los jugadores tendrán acceso a las carreras Reno Air para competir contra otros 7 amigos o pilotos de todo el mundo.El juego recibirá la World Update VI, que incluye destinos con alta resolución y ciudades replicadas en 3D.Entre los sitios que podrás visitar están Basilea en Suiza, Graz y Viena en Austria, y 12 ciudades en Alemania.De acuerdo con Neumann, estas ciudades han sido recreadas hasta el mínimo detalle con gran realismo, incluso al resaltar también la belleza de los Alpes.Con ello, se añadieron cerca de 100 locaciones famosas y puntos de interés, así como los aeropuertos Lübeck, Stuttgart, Klangenfurt y St. Gallen.Para el jefe de Microsoft Flight Simulator, el mayor reto de recrear estas ciudades con tal precisión y detalle es la obtención de datos, no porque los gobiernos compliquen el acceso a ellos, sino al tener que buscar a las personas adecuadas para lograrlo."Estoy en comunicación con más de 200 países, y cuando contacto a algún gobierno me refieren a alguna agencia o instituto geográfico, porque la mayoría de las veces ellos tienen los mejores datos", explicó el desarrollador."Hablar a las personas adecuadas para conseguir los datos y tener todo listo toma tiempo, y conseguir los datos específicamente para recrear las ciudades en 3D toma muchísimo tiempo".La actualización también añadirá vuelos de descubrimiento, desafíos de aterrizaje y más.World Update VI estará disponible gratuitamente el 7 de septiembre.Los desarrolladores han reconocido que en todo el mundo hay aeronaves importantes. Junto a World Update VI llegará el avión alemán de 1930 llamado Junkers JU-52, también conocido como "Tante JU" o "Tía Ju".Según Neumann, el equipo de desarrollo ha hecho todo lo posible para recrear la aeronave con el mayor realismo posible."Escaneamos todo el avión con un escáner digital de alta resolución para lograr un nivel de detalle y precisión extremadamente altos", afirmó el jefe de Microsoft Flight Simulator.En el proyecto participó Bernd Junkers, nieto del diseñador original, Hugo Junkers.Junkers JU-52 estará disponible el 7 de septiembre, por un precio de 15 dólares.No sólo hay aviones en Microsoft Flight Simulator. Contrario a "Local Legends", que celebra las aeronaves más famosas de la historia, los desarrolladores también trabajan de cerca con empresas y organizaciones que revolucionan día a día la industria de la aviación.Una de ellas es Volocopter, una compañía alemana que está creando un eVTOL, (despegue y aterrizaje vertical eléctrico), un taxi aéreo diseñado para vuelos urbanos llamado VoloCity."El taxi aéreo VoloCity representa nuestro primer paso hacia la introducción de una de las aeronaves más solicitadas: ¡helicópteros!", comentó Neumann.VoloCity despegará en Microsoft Flight Simulator a partir de noviembre. Aunque no se reveló si tendrá algún precio.Microsoft Flight Simulator ya está disponible en Xbox Game Pass para Xbox Series X, Series S, y PC, a través de Xbox Game Pass para PC y Steam.En cuanto al contenido adicional de Top Gun, Neumann mencionó que habrían más detalles posteriormente.