Recuerdan a Gustavo Cerati con 'Zoom infinito'

01 min 30 seg

Nancy Gutiérrez

Hora de publicación: 14:57 hrs.

No te quedes fuera de la conmemoración de los 62 años de Gustavo Cerati en el Concierto Internacional Zoom Infinito 2021 (Ex Por Cerati)

11 de agosto 21.30 hrs. Chile - 22.30 hrs. Argentina

Más información y compra de entradas en https://t.co/gBViCHwYrc pic.twitter.com/qfpMmuItlQ — Concierto Internacional Zoom Infinito (@porceratiofi) August 2, 2021

Más de 15 agrupaciones de siete países diferentes interpretando los grandes éxitos del músico argentino Gustavo Cerati, serán parte del show virtual "Zoom Infinito", que se realizará este miércoles a las 20:30 horas. "Esta es la tercera versión del concierto que se llamaba 'Por Cerati', pero este año se llama 'Zoom Infinito', y habrá varias sorpresas, pero algo a destacar es que este año se integra la presencia femenina", dijo Jaime Godoy, productor del evento.Destaca la presencia de Cecilia Tousiant, Fabiana Cantilo, Adrián Sosa (baterista de Bajo Fondo), Alonso Cortés (ex baterista de Natalia Lafourcade) y las bandas tributo Revive Soda Stereo, de Chile, y El Cuarto Soda, de Argentina."Este año lo basamos en los temas que una vez tocó Gustavo en el Festival de Viña del Mar ; él participó dos veces, en el 87 con Soda Stereo y tras 20 años, volvió como solista. De todos los temas que tocó ahí, el 95 por ciento está hecho el setlist de este año", detalló.Canciones como "Música Ligera", "Juegos de Seducción", "Té para Tres" y "Prófugos'' no faltarán en el concierto, que tendrá como presentadores a la actriz chilena Romina Simon y al conductor Claudio Mardones."Este año son dos presentadores y ellos van dando el pase a las bandas, entonces toca una banda un tema y presentación, otra banda otro tema y ya mas o menos como a la mitad, vamos tirando de a dos bandas seguidas para no perder continuidad", contó el productor.