Recupera sonrisa... y busca retribuir

Adahara nació con labio y paladar hendidos. En Chacaltianguis, Veracruz, de donde es originaria, no sabían cómo tratarla y su familia buscó ayuda.En Smile Train, una organización internacional que ofrece atención médica y asesoría a quienes nacen con esta condición congénita, encontraron el apoyo. Atenderla desde la primera infancia fue crucial para su desarrollo y recuperación.La joven, que tuvo que sortear cinco cirugías, estudió medicina y ahora se especializa en audiología."Quiero convertirme en médica socia de Smile Train para poder ayudar a tantas personas como sea posible", dice.Cada día nacen nueve bebés con labio o paladar hendido en el País. Son alrededor de 3 mil 300 niños al año que requieren cirugía y tratamiento integral.Ante ello, Smile Train, una organización humanitaria internacional, atiende en 36 centros desplegados en todo México, no sólo a niños, sino también a adolescentes y adultos."Más allá de las cirugías, los tratamientos pueden ser en cualquier momento, lo ideal es poder captarlos desde el nacimiento, entre más pequeños sean, el tratamiento y el pronóstico pueden tener mejores resultados, pero definitivamente en cualquier momento se pueden atender", explica Mónica Domínguez, directora de Smile Train para México, Centroamérica y el Caribe.Pone como ejemplo el caso de un adulto mayor en Veracruz, quien había pasado toda su vida con labio y paladar totalmente abiertos. Vivía escondido en su casa. De repente, casi a los 80 años, se enteró de los programas de Smile Train, recibió la asesoría y, a esa edad, se le realizó la cirugía."Eso no evita ni borra los 78 años que estuvo con esa situación, pero a partir de esa edad, después que se hizo la cirugía, él continuó su vida de manera más completa y plena, sin inconvenientes", menciona Domínguez.Una de los creencias falsas que tienen muchas personas es que el labio y paladar hendido son sólo una cuestión estética. La realidad es que afecta muchas funciones: el habla, la alimentación, la respiración, la dentadura, todo eso se ve afectado por la misma fisura.Domínguez remarca que se debe tener un abordaje de manera integral. La organización, por ejemplo, ofrece asesorías a las mamás sobre las técnicas correctas para alimentar a los bebés que nacen con esta problemática, ya que, de no hacerlo, los niños tienen una desnutrición muy importante."Si de por sí para un niño que no nace con el labio y paladar hendido a veces la lactancia infantil no es tan sencilla, el que tenga una fisura, lo hace más complicado", señala.También se les proporciona atención de ortodoncia, ortopedia, terapia del lenguaje, terapia psicológica y apoyo nutricional.Al trabajar con los padres de niños con labio o paladar hendido, el personal de la organización ha tenido que explicarles de qué se trata y acabar con muchas ideas falsas, entre ellas: "seguramente fue porque no te cuidaste", "fue por el eclipse", "había luna llena"."Eso ocasiona que las mismas mamás no busquen ayuda para sus hijos, que piensen que esto es una especie de designio de algún tipo de deidad, y no van a hacer nada en contra de ellos", lamenta Domínguez.Otro reto es que muchas personas con esta situación no están acudiendo a los centros de atención."Desafortunadamente todavía existe un subregistro, un gran número de pacientes que no necesariamente están acudiendo a los centros oficiales, como puede ser un centro integral", explica.Además, apunta, existen asociaciones bien intencionadas que, por ejemplo, llegan a las comunidades, operan y no dan un seguimiento completo, por lo que esos pacientes pueden tener complicaciones más adelante.Una afectación importante en las personas con este defecto congénito se da en el lenguaje."Esto provoca que ellos tengan un desarrollo del lenguaje retrasado o deficiente. Cuando eramos niños escuchábamos de los niños gangosos y como cada vez que intentaban hablar, dar su mensaje, no podían."Ellos no es que no quieran, es que simplemente no tienen las herramientas necesarias para hacerlo, y necesitan cirugía, ir con un terapista del lenguaje para enseñarle cómo hablar, cómo utilizar los músculos que tienen."Cuando ellos sienten que no se pueden comunicar, cuando todo el mundo les pregunta: '¿qué dijiste, qué dijiste?', ellos prefieren ya no hablar, se comienzan a aislar, y son niños que en el salón de clases nunca participan, que se retrasan en el desempeño escolar".La solución está en el abordaje integral, que incluye un acompañamiento psicológico, tanto para los papás como para los mismos pacientes.También les enseñan a los niños a lidiar con preguntas de otros menores, como: "¿por qué te ves así?, ¿tienes una cicatriz?, ¿te ves un poquito raro?"."Algunos niños pueden hacer preguntas muy directas y pueden incomodar. Entonces les ofrecemos todas las herramientas para hacer frente a todo esto, tanto en la escuela e incluso en la misma familia", agrega.El labio o paladar hendido es una condición congénita, es decir aparece desde que el bebé está en gestación. Generalmente ocurre entre la cuarta y octava semana de vida uterina, explica la directora de Smile Train para México, Centroamérica y el Caribe."Las estructuras de la carita no terminan de fusionarse, de pegarse entre ellas, entonces, como nuestra cara sufre de diferentes procesos, el proceso que forma la nariz y la parte de enmedio del labio y la nariz y la parte lateral no se concluye. Entonces existe una fisura, existe un espacio, que puede ser incompleto o que de manera completa falte la nariz, el labio, el paladar", menciona.Estos casos ocurren en uno de cada 700 nacimientos en el mundo y no hay una causa específica."Hay muchas causas, incluye desde la nutrición de la mamá, cólicos, la edad de los papás, cuestiones genéticas: si alguien nace con labio y paladar hendido es muy probable que el código genético lo hayan heredado", indica Domínguez.Incluso, situaciones ambientales pueden afectar, como estar expuesto a ciertos químicos, a algunos medicamentos o enfermedades de la mamá.El pasado 23 de julio se celebró en México el Día Internacional del Labio y Paladar Hendido con un evento en línea; además, especialistas impartieron una plática sobre estrategias para trabajar el lenguaje en casa para los niños y niñas en tratamiento, y un taller familiar sobre resiliencia, bullying y la construcción de habilidades sociales.Por el Covid, muchos de los hospitales socios de la organización pospusieron las cirugías, pero una vez que reanuden sus funciones se requerirá del apoyo de la sociedad civil a través de donaciones, las cuales se pueden hacer en https://www.smiletrainla.org/.