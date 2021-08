Recuperan las voces del Chichonal

05 min 00 seg

Erika P. Bucio

La caja parlante de San Miguelito

Hora de publicación: 21:00 hrs.

Pobladores de Esquipulas Guayabal, en el Municipio de Chapultenango, Chiapas, discutían en asamblea el 28 de marzo de 1982 el caso de Filiberta Domínguez, viuda de un ejidatario a quien se le había "revelado" que el volcán Chichonal haría erupción, y ella quería salir con sus hijos y pertenencias hacia San Antonio Las Lomas.Las autoridades acordaron que ni ella ni persona alguna se iría, y menos Filiberta, que además pretendía llevarse sus bienes cuando, como viuda, no tenía derecho a ningún tipo de patrimonio, al ser excluidas las mujeres, según los sistemas tradicionales locales, de la transmisión de herencias.En la cancha de basquetbol, donde esperaba una camioneta que la llevaría con muebles, madera, costales de maíz y unos cuantos animales, los pobladores, entre gritos e insultos ante la osadía, entablaron violentas discusiones. Ella respondió que repartiría machetazos a quien intentara detenerla.En su apresurada salida con sus hijos hacia San Antonio Las Lomas, Filiberta dejó atrás algunas pertenencias, por las que creyó que volvería al día siguiente.En Esquipulas Guayabal ya caía ceniza del volcán en erupción, y los temblores de tierra eran tan fuertes que era difícil mantenerse en pie, contaban. Muchos creyeron que era una señal del fin del mundo y organizaron una fiesta, mataron animales para comer y se emborracharon.Y no fueron los únicos: los choles de Salto del Agua, lejos de la zona que terminaría en devastación, también lo creyeron al ver que el cielo, cubierto de grisura, no amanecía, así que decidieron sentarse a beber y esperar la muerte.La historia de Filiberta, como otras tantas, fue recabadas por Marina Alonso, en el libro Microhistorias de los zoques bajo el volcán, Las erupciones del Chichonal y las transformaciones de la vida social, que, resultado de su tesis de doctorado, será presentado este miércoles bajo el sello de El Colegio de México (Colmex).Conoció la zona años atrás como estudiante de la Escuela Nacional de Antropología, y por muchos años la recorrió y recogió las vivencias de la comunidad, sobre todo alrededor de la tragedia."Son historias trágicas, terribles, de cómo un fenómeno natural, justo por la condición de vulnerabilidad y riesgo en el que se encuentran (las personas), ocasiona una catástrofe social", dice en entrevista.Si con la erupción del 28 de marzo, la lluvia de ceniza provocó caída de techos y la muerte de una veintena de personas, las siguientes erupciones, de los días 3 y 4 de abril, tuvieron consecuencias catastróficas al devastar poblaciones.En las crónicas y testimonios recogidos es evidente la desorganización y negligencia del Gobierno de entonces, encabezado por Juan Sabines.La investigadora hace eco de las palabras del antropólogo Félix Báez-Jorge: "(Hubo) imprevisión e improvisación", a pesar de que había tiempo para evacuar a la población dado que, desde noviembre de 1981, era notoria la actividad del volcán.El Gobernador sobrevoló en helicóptero el área, primero dijo que poblaciones de los municipios de Chapultenango, Francisco León, Ostuacán y Ocotepec habían quedado destruidas, pero luego aseguró que solo había dos muertos y 60 heridos, y lo urgente era sacar al ganado mientras que a la gente la hicieron regresarse."Cuentan los empleados del (entonces) Instituto Nacional Indigenista (INI) que el ganado salía de la zona y la gente regresaba porque la hicieron regresarse a morir", señala Alonso, etnóloga y doctora en Historia.Fue el caso del Presidente Municipal de Francisco León, Rodimiro Ramírez, que acudió con Sabines después de la primera erupción y se le ordenó hacer regresar a la gente, matar a una res y organizar una fiesta para tranquilizarla. Eso hizo y murió en la siguiente erupción, como miles de zoques.El Gobierno estatal tenía como asesor al ingeniero geólogo Federico Mooser, quien había asegurado que El Chichonal no era un volcán peligroso y pidió detener la salida de la gente.Sólo hasta el 3 de abril, el geólogo cambió de opinión. Había hecho un recorrido con sus ayudantes y personal del INI, quienes encontraron animales muertos, árboles y yerba derribados por gases que quemaron todo a su paso. Mooser pidió a través de la radio del Ejército que se evacuara Francisco León, "a sabiendas de que era imposible el acceso a la zona". El geólogo se refugió en una comunidad bajo techo seguro, con agua y comida.Cuando El Chichonal volvió a hacer erupción el 3 y 4 de abril, cobró una gran cantidad de vidas, aunque la cifra total de muertos ha sido difícil de establecer, ataja Alonso; al trabajar con los censos de la época, que no eran muy precisos, se estimaron unos tres mil muertos.Además de Francisco León y Chapultenango, resultaron gravemente afectados Ocotepec, Ostuacán, Ixtacomitán, Pichucalco y Sinuapa.En contraste con la negligencia del Gobierno estatal, Alonso recoge también en su libro los testimonios de actos heroicos de trabajadores del INI y de la sociedad civil, como la Asociación Mexicana Japonesa y la Iglesia católica, que se metieron a ayudar.Buena parte de los testimonios provienen de entrevistas y otros de trabajo de archivo. Un ejercicio histórico y antropológico de microhistoria que reúne voces para, en conjunto, aproximarse a lo acontecido."Cuando uno ve fenómenos naturales, por lo general se victimiza a las poblaciones, pero no vemos que la gente toma sus decisiones, hay un proceso de resiliencia y recuperación", expone Alonso.Su investigación permite darse cuenta de las migraciones y desplazamientos, o de quienes decidieron quedarse; los conflictos agrarios en que El Chichonal actuó como catalizador y de desencuentros familiares, unos nuevos y otros ya existentes.El Chichonal marcaría un antes y aún después.Un punto medular del trabajo de Alonso es tratar de visibilizar a los zoques, el único pueblo indígena en Chiapas que no es hablante de una lengua maya sino mixe-zoqueana.Han sido poco estudiados en comparación con otros grupos indígenas de ese estado."A los zoques se les ha visto a través de un cristal maya", expone Alonso. "Pero hay ciertas peculiaridades que no han sido vistas frente a la gran cantidad de investigaciones que ha habido desde finales del siglo 19 a la fecha en torno a los mayas".Esa falta de interés responde a la "escasa presencia de rasgos culturales considerados como marcadores de la indianidad", como trajes típicos, coloridos y vistosos, expone la investigadora al citar a su colega Juan Pedro Viqueira.Tampoco participaron del Congreso Indígena de 1974 ni del alzamiento zapatista de 1994.El libro será presentado este miércoles a las 17:00 horas a través del YouTube del Centro de Estudios Históricos del Colmex.En Ixtacomitán había una capilla dedicada a San Miguel Arcángel con una imagen del santo y una caja que "hablaba", según creía la gente, a través de un médium, Don Tocho, quien era custodio de la capilla.Los zoques le consultaban sobre sus cosechas, el nacimiento de sus hijos o para localizar a sus animales perdidos, refiere Marina Alonso en Microhistorias de los zoques bajo el volcán, donde retoma algunos de los testimonios sobre la caja parlante compilados por el investigador Laureano Reyes."La caja parlante es interesante porque existe la creencia de que los santos hablan a través de un objeto material o de otra persona; hay una revelación divina en los sueños, y pasa con los zoques y con muchas otras poblaciones", expone la investigadora.Don Tocho "predijo" la erupción y aconsejó a varias personas que huyeran porque El Chichonal "tronaría" hacia finales de marzo o principios de abril de 1982, según dictó su mensaje a su secretario, porque era analfabeta."No sabemos cómo sabía Don Tocho, pero lo más probable es que era muy evidente ya (la erupción); había fumarolas. Mucha gente le hizo caso y salió", explica.Entre quienes huyeron estuvo Filiberta Domínguez.Como a otros, Don Tocho le aconsejó vender sus bienes y establecerse en la propiedad que él tenía en San Antonio Las Lomas: cinco hectáreas de cacao y café, además de una casa, la más grande del pueblo, con ventilador y refrigerador.Aunque, dice Alonso, algunos hablaban mal de Don Tocho, pues posiblemente los explotaba, se trataba más de un esquema de ayuda mutua.