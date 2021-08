Reducen estados la pobreza gracias a remesas

02 min 30 seg

Marlen Hernández

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Las entidades más dependientes de las remesas, y que observaron el año pasado fuertes aumentos en la recepción de estos recursos desde el extranjero, pudieron reducir del 2018 al 2020 sus indicadores de pobreza y de vulnerabilidad por ingresos.De acuerdo con un reporte de BBVA Research, en el 2020 los cinco estados en donde más pesaron las remesas sobre sus valores agregados brutos (PIB menos impuestos y subsidios netos) fueron: Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Zacatecas y Nayarit, con dependencias de entre 17.1 y 10.3 por ciento.Estas mismas entidades recibieron durante el tercer trimestre del 2020 remesas conjuntas por 2 mil 462 millones de dólares, 19.6 por ciento más que en el periodo comparable del 2018, de acuerdo con datos del Banxico.En los cinco estados referidos en su conjunto, el número de personas en condiciones de "pobreza multidimensional" -quienes no cuentan con los recursos suficientes para adquirir los bienes y servicios para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias, y que además presentaron alguna carencia social, como servicios de salud- presentó una baja de 1.8 por ciento, equivalente a unas 150 mil personas menos.El porcentaje de la población conjunta bajo estas condiciones pasó de 55.6 a 53.2 por ciento del 2018 al 2020, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval)."En la región del sureste del País los ingresos laborales son insuficientes para satisfacer las necesidades básicas de la población. De esta manera el envío de remesas se vuelve trascendental", sostuvo Héctor Magaña, coordinador del Centro de Investigación en Economía y Negocios.Las remesas recibidas, explicó, dependen principalmente de la evolución de la economía de Estados Unidos, misma que se benefició de los estímulos de su Gobierno."Si bien los resultados de pobreza se esperaba que fueran superiores a los reportados (por el Coneval a principios del mes), las remesas pudieron ser un factor que evitó que el ingreso familiar no sufriera una reducción tan abrupta", coincidió Cinthya Caamal Olvera, investigadora de la Facultad de Economía de la UANL."Debido a la situación difícil que están enfrentando los hogares mexicanos por la pandemia, y previendo que no se espera una mejora en el corto plazo, es una ayuda para los hogares".De entre los cinco estados analizados, Nayarit que fue el que registró la mayor reducción de pobreza multidimensional, con una baja de 13.7 por ciento o 60 mil personas que salieron de esta condición.Otras entidades fuera del grupo referido también registraron bajas en pobreza: Baja California, Colima, Chihuahua, Sinaloa, Tabasco y Veracruz.No obstante, con 21 de las 32 entidades del País que registraron aumentos en el número de pobres, en términos totales a nivel nacional la población en esta condición se elevó en 7.3 por ciento o 3 millones 763 mil personas en dos años.