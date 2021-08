Reforma electoral no puede salir del Gobierno.- Moreira

Claudia Salazar

Hora de publicación: 17:20 hrs.

El PRI en la Cámara de Diputados presentará una propuesta de reforma electoral que reconozca la representación pura de los partidos, rechace la eliminación o disminución de plurinominales, modifique la emisión de spots y revise el modelo de los Oples, adelantó el próximo coordinador parlamentario, Rubén Moreira.Advirtió que la propuesta de la Oposición es la que se debe de discutir y no puede ser la del Gobierno, porque esa ha sido siempre la dinámica de las reformas electorales del País."Al representar una propuesta electoral, cumplimos con la tradición mexicana de que la propuesta sale de la Oposición, no del Gobierno. El PRI en eso fue histórico, el reclamo de las reformas las tomamos de los opositores para que se quedaran conformes con las reglas del juego, para tener normas mínimas de igualdad, de respeto; esta reforma no puede salir del Gobierno", advirtió.Sobre esa base, dijo que es un derecho del PRI presentar su propuesta de reforma electoral como partido de Oposición que es.Al dar a conocer los puntos principales de la agenda priista, explicó que la propuesta de su partido es defender la autonomía de los órganos electorales, con lo que se rechazaría cualquier pretensión de que la organización de elecciones vuelva al Gobierno federal o pase al Poder Judicial, como llegó a esbozar el Presidente de la República.Moreira también afirmó que el partido no tiene ningún acuerdo con el INE para que prevalezcan los lineamientos del Instituto en la organización del proceso de revocación de mandato.Dijo que el tricolor quiere debatir el tema y se podrá hacer en el mes de septiembre, con lo que se acabará el problema de que haya lineamientos del INE por la carencia de una legislación."Para la Cámara de Diputados vamos por la representación pura. Que el producto de una elección, que son las curules, quede representada en porcentajes reales a la votación lograda, que no haya traspase de votos, no votaciones simuladas, no a la sobrerrepresentación del 8 por ciento", explicó Moreira en conferencia de prensa.Manifestó que, al defender la autonomía de los órganos electorales, no se renuncia a revisar su gasto y su actuación, así como a proponer alguna reforma para mejorar su funcionamiento y generar ahorros.Planteó que la propuesta del PRI de una reforma electoral planteará una organización federalista de las elecciones.Sin citar directamente al modelo de los Oples que se aprobó en 2014, dijo que a las entidades se les quitaron facultades para la organización de elecciones y se hizo un esquema centralista, en el que el INE nombra a los titulares de los órganos estatales, pero éstos operan con presupuesto de los estados.Moreira indicó que el PRI propondrá también revisar el modelo de comunicación de los partidos políticos y la fiscalización a los medios de comunicación.En su opinión, los spots nadie los ve y hay un gran gasto en producción de los mismos."Esas cosas deben estar a revisión", explicó.Dijo que se debe mantener la idea de que los mejores mexicanos sean los que organicen las elecciones y se mantenga la autonomía del órgano."Lo importante es que haya autonomía del árbitro, que se mantenga como árbitro y que se comporte como árbitro. A un partido de futbol nadie va a ver al árbitro. Que haya austeridad y eficacia y no puede ser un órgano que esté en el Poder Ejecutivo, tiene que ser distinto, para que haya lo que tanto costó a México", citó sobre la postura que tendrá el PRI respecto a la reforma electoral.El dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, reiteró que el partido no acompañará alguna propuesta que signifique un retroceso en el avance del régimen electoral y democrático."El PRI no irá con ninguna iniciativa que vulnere el régimen democrático, lastime organismos autónomos y dañe el proceso político, sino que fortalezca el sistema representativo y democrático", expuso Moreno Cárdenas.