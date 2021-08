Refutan teoría de "fuga de laboratorio"

Por Wan Yu, Diario del Pueblo

Hora de publicación: 19:07 hrs.

"Se ha convertido en un consenso general entre los científicos y los académicos que el nuevo coronavirus se originó naturalmente, y la evidencia científica ya ha tumbado la hipótesis de la 'fuga de laboratorio'", destacó Yuan Zhiming, profesor del Instituto de Virología de Wuhan bajo la Academia de Ciencias de China, lugar donde se ha rumoreado que el virus podría haber escapado.Yuan Zhiming, también director del Laboratorio Nacional de Bioseguridad (NBL, por sus siglas en inglés) en el Instituto de Virología de Wuhan, realizó dichas observaciones en una conferencia de prensa celebrada por la Oficina de Información del Consejo de Estado de China el 22 de julio, en respuesta a una pregunta sobre los orígenes del nuevo coronavirus realizada por un reportero que citó un artículo publicado por algunos científicos en la revista académica Science en mayo, en el que señalaron que es necesario considerar las posibilidades de que el virus surgió naturalmente o escapó de un laboratorio.El 5 de julio de este año, 24 expertos de renombre mundial publicaron una vez más un artículo en la revista médica Lancet, en la que destacaron que no existe evidencia científica para apoyar la hipótesis de que el nuevo coronavirus se filtrara de un laboratorio chino, dijo Yuan.Más tarde, el 7 de julio, expertos de EEUU, Reino Unido y Australia publicaron una preimpresión de sus hallazgos en Zenodo, una plataforma europea para compartir datos científicos, señalando que no hay evidencia de que el virus provenga de un laboratorio de Wuhan. Los primeros casos estaban conectados al Instituto de Virología de Wuhan de cualquier manera, o que el Instituto tenía o había estudios antepasados del nuevo coronavirus antes del estallido de la pandemia.Hace unos días, 22 científicos chinos y extranjeros publicaron un artículo en una revista académica china, en la que demostraron convincentemente por qué el virus solo podía haber evolucionado de forma natural y no podía haber sido fabricado por el hombre con la teoría y los métodos evolutivos clásicos. Además, refutaron la teoría de la conspiración de la "fuga de laboratorio" con evidencia científica.El Laboratorio Nacional de Bioseguridad, un laboratorio P4 o Bioseguridad Nivel-4 (el nivel más alto), es tan bueno como cualquier otro laboratorio P4 en operación en el mundo en términos de instalaciones de hardware, administración, composición de equipos y protocolos de trabajo, dijo Yuan.Desde que fue oficialmente puesto en funcionamiento en 2018, el Laboratorio Nacional de Bioseguridad no ha tenido ningún incidente de fugas o infección del personal, según Yuan.Diseñado, construido y operado de conformidad con los requisitos internacionales y las normas nacionales de China, el Laboratorio Nacional de Bioseguridad no solo ha sido equipado con instalaciones de protección de bioseguridad estables y confiables, sino que además cuenta con un sistema completo de gestión de bioseguridad y un equipo profesional para apoyar, administrar y mantener su funcionamiento.Antes del 30 de diciembre de 2019, el Instituto de Virología de Wuhan no había entrado en contacto con, ni almacenado ni investigado el nuevo coronavirus. Además, dicho laboratorio nunca ha diseñado, hecho o filtrado el virus, puntualizó Yuan.Después del repentino brote del virus, el Instituto de Virología de Wuhan lo identificó de inmediato, aisló la cepa del virus y determinó toda su secuencia genética haciendo uso de su plataforma, tecnología y ventajas de talento acumuladas a lo largo de los años. Además, reportó rápidamente toda la secuencia del genoma del virus a la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 12 de enero de 2020."Después de aislar y obtener la cepa del virus, comenzamos el cribado de medicamentos antivirales, la investigación de vacunas y el establecimiento de modelos animales, brindando un apoyo efectivo para la lucha contra la pandemia con medios científicos y tecnológicos", dijo Yuan.Cuando se le preguntó sobre una base de datos de virus en el Instituto de Virología de Wuhan durante la conferencia de prensa, Yuan señaló que la base de datos es en realidad un marco preliminar establecido por los equipos de investigación del Instituto de Virología de Wuhan, y su estructura y contenido han mejorado continuamente.Teniendo en cuenta que el sitio web del Instituto de Virología de Wuhan y el trabajo y los buzones privados de muchos empleados han sufrido muchos ataques maliciosos, la base de datos solo se comparte dentro del Instituto en la actualidad."Es una tradición en el círculo científico que un equipo de investigación publique sus hallazgos en forma de papeles después del análisis y la organización sistemática de algunos datos primarios en la base de datos, y luego hace que sus documentos estén disponibles para ver y recuperar en las bases de datos", anotó Yuan, añadiendo que el Instituto de Virología de Wuhan mostrará y compartirá su base de datos conforme estrictamente con las reglas en el círculo científico.Yuan también contradijo algunas dudas sobre el Instituto de Virología de Wuhan con hechos sólidos. Habiendo mantenido siempre la idea de compartir información de investigación científica a tiempo, el Instituto reportó toda la secuencia completa de genoma del virus a la OMS con prontitud después de adquirir los resultados preliminares de la identificación de patógenos.El 3 de febrero de 2020, el equipo de investigación de Shi Zhengli, una investigadora del Instituto de Virología de Wuhan, publicó un artículo en Nature, una revista de ciencia multidisciplinaria líder, señalando que el Covid-19 proviene de la naturaleza. Un día más tarde, los investigadores del Instituto de Virología de Wuhan publicaron en una revista internacional sus resultados de investigación sobre la actividad antiviral de varios medicamentos a nivel celular.El Instituto de Virología de Wuhan también ha participado activamente en las conferencias internacionales académicas por video y audio de la OMS, la Academia Nacional de Ciencias de EEUU, el Instituto Nacional de Salud e Investigación Médica de Francia, la Academia de Ciencias de Rusia y otras organizaciones.Además, compartió con expertos de otros países de manera oportuna sus resultados sobre el establecimiento de modelos animales, detección de fármacos antivirales y desarrollo de vacunas inactivadas de Covid-19.Ningún país puede sobrevivir a una pandemia por sí solo, dijo Yuan, quien cree que solo a través de la cooperación y las acciones coordinadas, los países pueden contener la propagación del virus de manera efectiva y traer a las personas de vuelta a una vida próspera y armoniosa.El Instituto de Virología de Wuhan contribuirá continuamente a la lucha contra la pandemia junto con los científicos de todo el mundo con una actitud abierta y transparente, dijo Yuan.