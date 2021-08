Registra América a Renato y explica sus razones

00 min 30 seg

CANCHA / Staff

Hora de publicación: 19:16 hrs.

Renato Ibarra fue reactivado como jugador del América, así lo explicó el club a través de un largo comunicado donde explican las razones que los llevaron a tomar esta determinación.En primer lugar indicaron que la baja de Leo Suárez, quien estará fuera entre 3 y 4 meses tras haber sido operado de un tobillo, además de tener otros elementos lesionados, los llevaron a tomar dicha determinación.En segundo lugar puntualizaron que Ibarra ya solucionó sus problemas familiares, y muestra de ello es que su ex pareja e hijos lo han acompañado a los entrenamientos, además de que ha recibido capacitación en el tema de equidad de género en el Centro Especializado para la Erradicación de las Conductas Violentas Hacia las Mujeres."Renato no tiene cargos pendientes ni recibió condena alguna. Dado que su familia apoya su reincorporación a las Águilas del América, y luego de un cuidadoso análisis el club optó por no prejuzgar aquello que la familia y las autoridades han solventado", explicaron a través de su comunicado.Reiteraron el compromiso que tiene la institución con la equidad de género y que continuarán apoyando campañas y capacitaciones para evitar cualquier tipo de discriminación.Agradecieron a su afición por el apoyo brindado y señalaron que esto los compromete a hacer bien las cosas, dentro y fuera de la cancha.La Liga BBVA MX también informó que autorizó la solicitud del América para sustituir a un jugador por lesión.