Registra EU mayor número de cruces ilegales en 21 años

Grupo REFORMA

Hora de publicación: 15:30 hrs.

Durante julio pasado, Estados Unidos registró el mayor número de cruces ilegales en la frontera en 21 años, de acuerdo con The Washington Post.Según los datos publicados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), 212 mil 672 migrantes habían sido detenidos en julio, un incremento de 13 por ciento frente a la cifra de junio."La situación en la frontera es uno de los desafíos más difíciles que enfrentamos", dijo el jueves el Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, durante una visita en el sur de Texas."Es complicado, cambiante e involucra a personas vulnerables en un momento de una pandemia mundial".Entre los detenidos se encuentran 82 mil 966 miembros de unidades familiares y 18 mil 962 menores no acompañados, un récord histórico.Mayorkas dijo que, bajo el Título 42, que permite la expulsión inmediata de migrantes en la frontera, muchos de los migrantes intentaban entrar de nuevo, lo que incrementaba el número de cruces ilegales.Ante ello, dijo, una medida era incrementar los vuelos con migrantes hacia Chiapas que fueron criticados por organizaciones migratorias."Lo que estamos haciendo es en colaboración con el Gobierno mexicano. Hace dos días viaje a México y hablamos sobre la necesidad de incrementar los vuelos al interior de México", señaló.Esto, con el fin de que los migrantes que son regresados por deportación exprés no intenten ingresar de nuevo a Estados Unidos.