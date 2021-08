Regreso a aulas va, aun con semáforo rojo

02 min 30 seg

Antonio Baranda

Notas Relacionadas Alertan colapso hospitalario en estados

Hora de publicación: 14:56 hrs.

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, planteó que la educación se considere actividad prioritaria y esencial, por lo que se promoverá el regreso a clases presenciales y "no estará sujeta a restricciones" aun cuando haya color rojo del semáforo epidemiológico."El semáforo, en este momento vigente, que presentamos públicamente hace un par de semanas y se publicó en el Diario Oficial hace unos días, requiere que liberemos la posibilidad legal de la SEP de poder llamar a las aulas cuando se tienen semáforos superiores al amarillo", detalló."Entonces, ese es el ajuste que vamos a hacer para distinguir que el sector educativo tiene una alta prioridad, análogo, y de hecho conceptualmente el mismo de las actividades esenciales que habíamos considerado en la Jornada de Sana Distancia, entonces esa connotación va tener. Es una actividad esencial, de modo que no está sujeta a restricciones aun cuando tengamos el semáforo en rojo".Sobre la variante Delta, dijo que hay evidencia científica "indirecta" de que puede tener mayor capacidad de transmisión."Esto es principalmente por aspectos biológicos de la variante Delta, que hacen que la carga viral en la garganta, en el aparato respiratorio de las personas infectadas sea en unas concentraciones mucho mayores y eso da una mayor posibilidad de transmitir", explicó."Y se ha documentado recientemente que las personas infectadas asintomáticas o síntomas leyes tienen también cargas virales importantes, cosa que no ocurría con las otras variantes".López-Gatell enfatizó que no hay evidencia científica alguna de que la variante Delta cause enfermedad más grave."No la hay, es muy importante tenerlo claro. Lo que sí existe evidencia, aunque es no muy robusta, pero es consistente, es sobre su transmisibilidad. Pero transmitirse más no quiere decir causar más daño", señaló.Durante su exposición, López-Gatell se quejó un par de veces de los medios de comunicación por su manejo de la información sobre la tercera ola y la variante Delta."No hay duda, quien todavía tenga como tema de conversación o que le llame la atención la existencia de la tercera ola, pues está francamente desfasado respecto a las necesidades de información", dijo."Me refiero a la prensa mexicana, que sigue todavía sorprendiéndose de la existencia de la tercera ola; lo hemos dicho desde la última semana de mayo".Ante gobernadores y representantes de los estados, también dijo que la prensa no sólo se ha equivocado, sino que deliberadamente ha distorsionado la información sobre Delta.