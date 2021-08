Relajan medidas y Delta arrasa

Natalia Vitela

05:00 hrs.

La capacidad de contagio de la variante Delta frente al relajamiento de medidas de prevención ha provocado que la tercera ola de Covid-19 impacte fuertemente, advirtieron expertos.Delta, con un nivel de contagio 60 por ciento superior al del virus original, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), está arrasando con los no vacunados o parcialmente vacunados, pero también, excepcionalmente, con los vacunados."Claramente estamos en un incremento debido a la relajación de medidas y una nueva variante más agresiva. Esta ha sido la constante: Un virus más activo y una población menos cuidadosa", dijo Gustavo Oláiz, coordinador del Centro de Investigación en Políticas, Población y Salud de la Facultad de Medicina de la UNAM.Rosa María Wong, jefa de la subdivisión de Investigación Clínica de la misma Facultad, aseguró que la gente no ha terminado de entender que un punto es la eficacia vacunal, que es la disminución del riesgo, y otro, el que realmente la vacuna evite el contagio y enfermedad al 100 por ciento.Precisó que la bondad de las vacunas es que evitan en su mayoría casos graves de Covid y muerte."Eso no quiere decir que las personas que tengan el esquema completo no puedan enfermarse", añadió.