'Reminiscencia': una odisea por los recovecos de la memoria

Juan Carlos García

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Miami está casi hundida. Sólo los ricos tienen acceso a las fincas secas. Los automóviles son vehículos de lujo para el desplazamiento y las barcas, el socorro colectivo.Ahí reside Nick Bannister ( Hugh Jackman ), un solitario veterano de guerra e investigador privado que ofrece a sus clientes la posibilidad de revivir pasajes de su vida a través de regresiones en su memoria.Junto con Watts ( Thandie Newton ), Nick arma el equipo que ofrece los "paquetes" para ir a los recuerdos en, ópera prima de Lisa Joy, quien además funge como escritora y coproductora.Esposa de Jonathan, hermano menor de Christopher Nolan, Joy es ávida de la ciencia ficción y mundos paralelos, lo cual mostró con su trabajo como co escritora en"La génesis de la historia me lleva a lo que significa la memoria. A veces la encuentro un poco bizarra, porque ocupa un gran espacio en nuestra (mente) hoy en día, y te remite a muchas situaciones."Si estás cocinando, el olor te remonta a una situación; si estás haciendo una actividad, puedes pensar en algo que sucedió con anterioridad. Entonces, me lleva a un concepto de 'viaje en el tiempo', que fue lo que generó. Cuando escribí (la película) estaba muy emocional y llena de recuerdos: estaba embarazada y perdí a mi abuelo", platicó Joy en entrevista virtual desde Los Ángeles.En la cinta, que llega a salas este jueves, la principal interrogante se da cuando la misteriosa Mae (Rebecca Ferguson), enamora al protagonista para desaparecer casi sin dejar rastro.Bannister, decepcionado e intrigado por la ausencia de la mujer que lo "atrapó "en menos de seis meses, se somete a los procesos de remembranza para resolver el crucigrama de ideas que lo invaden: ¿Alguien la mató? ¿Era una espía? ¿Lo traicionó? ¿Lo usó para su propio beneficio?En su viaje, se topa con Saint Joe (Daniel Wu), un hombre sin escrúpulos que desecha a las personas, y lo encamina hacia la realidad de Mae: calculadora, dominante y con un pasado oscuro.Nick continúa recapitulando el pasado en la sala de experimentos, sumergido en agua y conectado a cables y máquinas, cuando aparece la señora Sylvan, una viuda desequilibrada encarnada por la mexicana Marina de Tavira (Roma)."Trabajar con Marina fue un sueño hecho realidad. La llamé y le dije: 'Me encanta tu trabajo. Ni siquiera sé cuál papel podría ser, pero cuando leas el guion si sabes que hay alguno para ti, es tuyo. Quiero trabajar contigo'."Y se dio. Fue fenomenal, es una actriz talentosa, es un genio, muy disciplinada y amable no puedo esperar a encontrar otra excusa para trabajar con ella", comentó la directora.