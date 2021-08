Rentarían a IP edificio para juzgados laborales

Estephany de la Cruz

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Para ocupar los nuevos juzgados y centros de conciliación que la nueva justicia laboral requiere para el 1 de mayo próximo, se considera arrendar un edificio particular, indicó Daniel Espinosa Licón, Magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco.En entrevista con Grupo REFORMA, Espinosa Licón informó que el edificio de oficinas de la Central Camionera Vieja, donde se planteó originalmente instalar los nuevos juzgados laborales y los centros de conciliación, tiene daños, por lo que necesita acondicionamiento, y además está rentado a empresas privadas, por lo que no estaría listo para que la nueva justicia laboral opere ahí el 1 de mayo."El Gobierno del Estado no nada más quiere arreglar un edificio, sino quiere arreglar todo el entorno, entonces por eso está pensando en un proyecto alterno. Sí entrar a la Central Camionera, sí arreglar el edificio, pero eso no lo tendríamos de aquí al 1 de mayo", detalló.Entre las opciones se considera rentar un espacio que proponga la Iniciativa Privada (IP), con las características que requieren los juzgados laborales y centros de conciliación, principalmente que pueda recibir hasta 3 mil personas por día."Se está pensando en algún otro proyecto en el que si algún empresario quiere invertir en construir el edificio y rentárselo al Gobierno del Estado en las condiciones que se requiere", compartió.Proyectó que se podría tener decidido a finales de este año.Añadió que en cuestión de presupuestos ya solicitaron más de 225 millones de pesos para el ejercicio 2022 para que estos espacios entren en operación. En cuestión del presupuesto federal que se solicitó -alrededor de 30 millones de pesos- indicó que es un proceso complejo, pero confían en recibirlo.MURAL publicó ayer que el Gobierno estatal analiza instalar los juzgados laborales y centros de conciliación en una sede distinta a la Central Camionera Vieja, porque no alcanzan los tiempos.