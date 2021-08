Renuncia diputado al PT tras criticar 'abrazos, no balazos'

Con el argumento de la falta de atención en la zona caliente de Michoacán, el diputado electo Francisco Javier Huacus Esquivel renunció al Partido del Trabajo y formará parte de la fracción del PRD en 65 Legislatura.Con ello, la bancada perredista llegará a 17 integrantes."Vemos que no hay argumentos ya válidos para defender la política de seguridad de abrazos, no balazos", dijo."En mi distrito de Apatzingán me corresponden los municipios de Aguililla, Coalcomán, Tepalcatepec, Aquila, Chinicuila, y el éxodo de las familias no tiene respuesta por parte del Gobierno federal y desde esta Cámara, desde la tribuna vamos a defender a nuestros paisanos y ciudadanos que votaron el 6 de junio".Afirmó que aunque renunciaba al PT y a la bancada, sus electores debían saber que tomó la decisión por convicción y que se mantenía en la izquierda"En la Tierra Caliente hubo una elección criminal, debo decirlo con mucha seguridad también, porque está manchada la elección de Michoacán, y eso se va a tener que aclarar y celebro que Va por México recurra a organismos internacionales para que se pueda hacer algo al respecto", expuso.Agregó que ganó en su distrito por segunda vez, por medio de la reelección, y consideró que es debido a su trabajo como persona, no por el partido, porque ha estado con el pueblo.El grupo del PT acusó que se trata de una traición.Por medio de un comunicado, el aún coordinador del PT, Reginaldo Sandoval, dijo que ya esperaban esa decisión."Para el Partido del Trabajo, la renuncia de Francisco Huacus Esquivel no es ninguna sorpresa, debido a que ya se tenía conocimiento de su cercanía con Silvano Aureoles Conejo, gobernador saliente en Michoacán", expuso."Cercanía que incluso lo llevó a faltar a la confianza que se le había depositado para defender al PT".