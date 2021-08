Se presenta Messi a práctica del PSG

El fichaje estrella del París SG , Lionel Messi, apareció este jueves en el centro de entrenamiento en su primera sesión, según las imágenes difundidas por el club parisino en las redes sociales.El argentino de 34 años fue filmado mientras realizaba ejercicios físicos, cuando el resto del grupo realizaba ejercicios con el balón.Messi firmó el martes un contrato por dos temporadas con el PSG, y fue presentado a la prensa el miércoles en el Parque de los Príncipes, luego de su marcha del Barcelona, con el que no firmó un nuevo contrato.El séxtuple Balón de Oro inicia su fase de puesta a punto, aunque su debut en competición oficial con el PSG aún no tiene fecha.En el Camp des Loges, el centro de entrenamiento del PSG, Leo Messi pudo encontrarse con Kylian Mbappé, quien este jueves le dio la bienvenida a su nuevo compañero en las redes sociales, dos días después de la firma."Welcome to Paris, Leo" (Bienvenido a París, Leo), escribió el campeón del mundo francés en Instagram y en Twitter, acompañando el texto de cuatro fotos de ambas estrellas juntas.La publicación se produce en medio de los rumores sobre el futuro de Mbappé, cuyo contrato expira en un año, ante el presunto interés del Real Madrid en el jugador.