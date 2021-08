Reportan saturación en hospital pediátrico

Selene Velasco

Hora de publicación: 05:00 hrs.

El Hospital Infantil de México "Federico Gómez" reportó saturación para recibir pacientes Covid-19 durante el domingo.De acuerdo con la plataforma especial para consultar espacios ocupados y disponibilidad de nosocomios, éste ya no tenía capacidad de recepción desde las 10:00 horas aproximadamente y hacia las 17:00 horas.Mientras el icono de la app se mostraba en color rojo, el portal mostró también el mismo tono para camas de terapia intensiva y luego disponibilidad media, tanto para camas generales, como de terapia intensiva.Desde las 18:00 horas y al cierre de esta edición, en ambos sitios de consulta, el hospital se mostraba en color verde para camas generales y en amarillo, con disponibilidad media, para camas de la unidad de cuidados intensivos.Este hospital se ha saturado en diversas ocasiones durante el último mes.Desde la primera semana de agosto se han registrado días en que no se reciben nuevos pacientes por más de 12 horas, según personal de Salud, quien contabilizaba alrededor de 70 camas y preveía llegar a atender a alrededor de 100.La cifra de camas totales para atender a menores de edad en la Ciudad de México es incierto, pues las autoridades no transparentan en sitios oficiales la cifra de camas por grupos de edad o por cada hospital.La Secretaría de Salud local (Sedesa) indicó que sólo de sus hospitales hay 80 camas en total para tratar a menores de 0 a 17 años.Hasta ayer, se registraban 17 menores de edad hospitalizados en ellas.