Reportará Kane como estaba previsto

01 min 30 seg

AFP

Hora de publicación: 13:35 hrs.

El capitán del Tottenham , Harry Kane, cuya ausencia en los test de pretemporada alimentó los rumores sobre su marcha, afirmó este viernes que estará presente en el entrenamiento del sábado, "como estaba previsto".El delantero de 28 años, a su vez capitán de la selección de Inglaterra que perdió la final de la Eurocopa ante Italia en penales, se fue de vacaciones a Bahamas, pero se mostró dolido por los comentarios de los aficionados poniendo en duda su profesionalismo.Harry Kane debía efectuar su regreso al centro de entrenamiento del Tottenham el lunes para un test covid-19 y para un reconocimiento médico luego de sus tres semanas de vacaciones tras la Eurocopa.Su ausencia alimentó las especulaciones sobre su deseo de fichar por el Manchester City y de su pulso con los 'Spurs'."Hace casi diez años que debuté con los Spurs. En cada uno de esos años, vosotros -los aficionados- me habéis dado vuestro apoyo y amor", tuiteó Kane. "Por eso me ha dolido esta semana leer algunos comentarios poniendo en duda mi profesionalismo"."Sin entrar en detalles, tengo que precisar que nunca me negué a entrenarme, y nunca lo haría. Estaré de regreso con el club mañana (sábado) como estaba previsto. Nunca haré nada que pueda empañar la relación que me une a los aficionados" del Tottenham.Este viernes, el técnico del Manchester City Pep Guardiola declaró: "Muchos clubes del mundo quieren tener a Kane, nosotros no somos una excepción". Pero el Tottenham pide cerca de 220 millones de dólares. "Si el Tottenham no quiere negociar no hay nada que hacer", lanzó.