Reprocha INE a Legislativo retraso en ley de revocación

César Martínez

Hora de publicación: 19:01 hrs.

El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, reprochó al Congreso el retraso para emitir la ley secundaria para la consulta popular de revocación de mandato.En un video difundido en redes sociales, Córdova advirtió que su proyecto de presupuesto para 2022 pedirá recursos para realizar el ejercicio.Explicó que es una obligación del INE entregar su proyecto de presupuesto a la Secretaría de Hacienda a más tardar el 28 de agosto."Por lo que el Consejo General ha previsto discutir y aprobar el viernes 27 tanto su proyecto de presupuesto como los lineamientos de una posible consulta de revocación de mandato", agregó.Y aseguró que el INE no pretende sustituir las atribuciones del Congreso."Pero tampoco puede, por retrasos que no le son atribuibles, poner en riesgo la eventual realización de este ejercicio de democracia directa, por dejar de tomar las previsiones necesarias en espera de una ley secundaria de revocación de mandato", dijo.Recordó que de acuerdo con el plazo constitucional, dicha ley secundaria debió haberse emitido hace más de 430 días.Córdova aclaró que, de todos modos, en los lineamientos que emitirá el INE quedará establecido que cuando se emita la ley correspondiente tendrán que alinearse a lo que defina el Congreso."Se ha contemplado en el proyecto de presupuesto para el año 2022 el monto de los recursos que resultan necesarios para poder organizar tanto el proceso de revocación de mandato, que eventualmente podría ser promovido por la ciudadanía, como para posibles consultas populares que podrían ser solicitadas", agregó."La previsión de esos recursos permitirá al Instituto organizar esos ejercicios de manera puntual, cierta y exitosa, y en caso de que no se realicen esos montos de dinero se reintegrarán íntegramente a la Tesorería de la Federación".