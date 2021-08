República Peatonal

OPINIÓN INVITADA / Roberto Remes

en REFORMA

En 2019 comencé a escribir un libro, La República Peatonal, como una propuesta para consolidar las políticas públicas en la materia y establecer un guión mínimo de lo que éstas deberían considerar, desde aspectos institucionales, presupuestales, de diagnóstico, así como la idea de acciones que sistemáticamente se repitan hasta lograr una transformación profunda.



Uno de los retos más grandes es que las ciudades, no sólo la Capital mexicana, ya están llenas de autos, esos autos ocupan un espacio de circulación y estacionamiento, y quienes los poseen y usan organizan su vida en torno a ellos, existan o no alternativas de movilidad. Eso nos lleva a la difícil lucha por el espacio, los presupuestos y las reglas. Entonces, nos hace suponer que habrá autoridades que quieran dar pasos en una u otra dirección: más a favor de los vehículos motorizados o a favor de las personas.



Algunos supondrán que ambos elementos pueden suceder en paralelo, es decir, mejorar las condiciones del automóvil y a la vez la caminabilidad. Mi postura es distinta, pero trato, justamente, a través del libro, de salir de esa discusión y ofrecer mecanismos repetibles en el tiempo que puedan llevarnos a la conformación de una república de lo peatonal.



Las políticas públicas, de la materia que sean, deben trascender a las disyuntivas que se generen entre sus actores. En este caso, buscamos salir de la lucha entre modos de desplazamiento, autos versus personas. Si una metrópoli fija políticas públicas en materia peatonal que trasciendan los ciclos de gobierno, trazará una ruta en la que mejoren las condiciones de quienes se desplazan caminando o en silla de ruedas.



Puede que elijamos a una persona muy partidaria de mejorar las condiciones de circulación vehicular o una persona muy militante a favor de la causa peatonal, si se sigue un camino previamente trazado, puede que ese o esa gobernante pro-auto no quiera reducir carriles, pero tal vez se enfoque a invertir en accesibilidad universal, en iluminación o en reemplazar la infraestructura peatonal en malas condiciones. Entonces, cuando venga un o una gobernante más pro-peatones, se tomarán las decisiones más audaces, pero en cualquier caso la dirección se mantendrá.



En 2014, cuando un grupo de activistas presentamos la Carta Mexicana de los Derechos del Peatón se generó gran entusiasmo. Varios políticos la suscribieron de inmediato. Pero ello no se tradujo en la construcción de política pública. Es por eso que en La República Peatonal hago una propuesta para establecer un nuevo compromiso: la Carta de las Políticas Públicas Peatonales. Algo que asegure esa visión de ciudad hacia la conformación de la "res-pública" para las y los peatones.



La República Peatonal, una autoedición disponible en la plataforma Kindle, procura ese cambio de perspectiva: dar una dirección a la política pública, más que establecer militancias y generar resistencias. Se trata de que en la lucha por el reinado de la movilidad, abdiquemos a favor de la república, es decir, los procesos institucionales.





*EXPERTO EN MOVILIDAD; CREADOR DEL REY PEATÓN