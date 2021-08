Resiente agro en BC corte de agua en EU

04 min 00 seg

Aline Corpus y Víctor Osorio

Notas Relacionadas Reducirá EU entrega de agua a México

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Debido a la peor sequía en la región en los últimos 22 años, las asignaciones de agua del Río Colorado a usuarios de México y de Estados Unidos serán reducidas en 2022, afectando a productores agrícolas del Valle de Mexicali.Alfonso Cortez Lara, investigador del Colegio de la Frontera Norte (Colef), explicó que a México le corresponde una reducción de 99 millones de metros cúbicos del agua recibida del Río Colorado, un caudal que nace en Estados Unidos y alimenta a ambos países."Para darnos una idea, los 99 millones de metros cúbicos menos para México es similar al consumo de agua de todo Mexicali en un año, es decir, la zona urbana, su valle y el puerto de San Felipe", detalló."Afecta de forma directa la actividad agropecuaria, ese volumen equivale a aproximadamente 10 mil hectáreas (de siembra), considerando la dotación de agua promedio por hectárea al año".El Buró de Reclamaciones, un organismo que administra la infraestructura del agua en Estados Unidos, calculó este lunes que el almacenamiento del sistema del Río Colorado está al 40 por ciento de su capacidad; en la misma fecha del 2020 estaba en un 49 por ciento.La página 5 del Acta 323 de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, un acuerdo binacional, señala que si al primero de enero el reservorio del Lago Mead proyecta un nivel de o por debajo de los mil 75 pies sobre el nivel del mar (psnm) se reducirán las entregas a México en 62 millones de metros cúbicos.Además, México debe contribuir con 37 millones de metros cúbicos de agua para ahorro en los reservorios de EU, cantidad que será recuperable si mejoran las condiciones de almacenamiento.Las actas especifican que se seguirá quitando agua a México y a EU en diferente proporción conforme bajan los niveles del reservorio del Lago Mead, ubicado en la frontera de Nevada y Arizona.En 2020, México ya tuvo un ahorro forzado de 51 millones de metros cúbicos de agua, derivado del Plan Binacional de Contingencia.Sin embargo, el investigador advirtió que las medidas por la sequía, reducciones y ahorros de agua, también presionarán el abastecimiento para las ciudades.Los Ayuntamientos se verán afectados puesto que no cuentan con presupuesto para eficientizar el uso del recurso; además, la mayor parte del agua tratada se desperdicia en Tijuana y Ensenada, con un reuso de sólo 7 y 2 por ciento, respectivamente."Si en 70 años no se ha podido concretar (la eficiencia), ahora que los organismos del agua pasaron a los municipios será difícil por la deuda que también heredarán", apuntó.Su limitada disponibilidad de agua, determinada por su situación geográfica, y el acelerado crecimiento demográfico que ha llevado a Tijuana a convertirse en el municipio más poblado del País, han hecho que Baja California se encuentre en situación vulnerable en materia de seguridad hídrica.De acuerdo con el Programa Nacional Hídrico 2020-2024, la región hidrológico-administrativa Península de Baja California registra a nivel nacional el tercer grado de presión más alto, de 85 por ciento, por los volúmenes de agua concesionados o asignados para usos consuntivos.En tanto, el Sistema Nacional de Información del Agua reporta que 14 de los 48 acuíferos de la entidad se encuentran sobreexplotados y 3 sufren salinización.Aunque la incidencia de la sequía a nivel nacional disminuyó significativamente durante julio, a fines de ese mes 85.5 por ciento del territorio de Baja California la padecía en algún grado.El Río Colorado es la principal fuente de agua de la entidad en su conjunto y de sus ciudades fronterizas en particular. Y para abastecerlas fue necesario construir el Acueducto Río Colorado-Tijuana, que transporta líquido desde el Valle de Mexicali hasta la costa, con un elevado consumo de energía para bombeo.Desde hace 5 años, el Programa Hídrico del Estado de Baja California Visión 2035 advertía sobre el riesgo que implicaba la dependencia del agua entregada por Estados Unidos."El Río Colorado no es una fuente de abastecimiento que garantice mejorar la disponibilidad en la zona costa de Baja California, ya que dicha cuenca presenta una condición de sobreexplotación", alertaba.